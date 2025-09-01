Курс валют на 1 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знову знижується, а євро подорожчало на 7 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.08.2025 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,32 грн (+6 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,20 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,30 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,33/41,40 Євро 48,25/48,40 Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 1 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,90/41,50 47,50/48,50 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,55 47,90/48,65 10,95/11,50 ПУМБ 41,10/41,70 47,80/48,50 11,10/11,40 Укргазбанк 41,05/41,55 47,90/48,65 10,95/11,50 Райффайзен 41,22/41,49 47,90/48,48 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.