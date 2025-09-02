Курс валют на 2 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні змінився на 5 копійок, а євро подорожчало на 27 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 02.09.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,37 грн (+5 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,47 грн (+27 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,39 грн (+9 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,28/41,35 Євро 48,27/48,45 Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 1 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,95/41,55 47,80/48,60 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,60 47,90/48,65 10,95/11,50 ПУМБ 41,10/41,65 47,90/48,55 11,10/11,40 Укргазбанк 41,05/41,60 47,90/48,65 10,95/11,50 Райффайзен 41,14/41,43 47,90/48,57 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.