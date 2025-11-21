- Категорія
Курс валют на 22-23 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22-23 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 21 листопада.
Курс долара
- 1 долар США – 42,15 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,52 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,46 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,28/42,35
|Євро
|48,90/49,10
|Злотий
|11,50/11,60
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 21 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,83/42,43
|48,10/49,10
|11,40/11,70
|Ощадбанк
|42,05/42,55
|48,45/49,25
|11,40/11,80
|ПУМБ
|42,00/42,60
|48,60/49,30
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|42,05/42,55
|48,45/49,25
|11,40/11,80
|Райффайзен
|42,14/42,47
|48,40/48,96
|11,30/11,70
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.