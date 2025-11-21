Курс валют на 22-23 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22-23 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 21 листопада.

Курс долара

1 долар США – 42,15 грн.

Курс євро

1 євро – 48,52 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,46 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,28/42,35 Євро 48,90/49,10 Злотий 11,50/11,60

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 21 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,83/42,43 48,10/49,10 11,40/11,70 Ощадбанк 42,05/42,55 48,45/49,25 11,40/11,80 ПУМБ 42,00/42,60 48,60/49,30 11,50/11,90 Укргазбанк 42,05/42,55 48,45/49,25 11,40/11,80 Райффайзен 42,14/42,47 48,40/48,96 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.