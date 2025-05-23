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Курс валют на 23 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

доллар
Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США трохи знизився, а євро подорожчало на дві копійки.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.05.2025 (п’ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,50 грн (+6 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 46,93 грн (+2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,05 грн (+0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40/41,45 грн
Євро 46,90/47,10 грн
Злотий 10,95/11,07 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,05/41,65 46,30/47,30
Ощадбанк 41,10/41,70 46,50/47,35 10,40/11,10
ПУМБ 41,20/41,80 46,40/47,10 10,80/11,15
Укргазбанк 40,10/41,70 46,50/47,35 10,40/11,10
Райффайзен 41,40/41,62 46,35/46,15

Зауважимо, обстановка на валютному ринку залишається контрольованою та передбачуваною. На внутрішньому ринку стабільність гривні підтримують кроки НБУ у бік валютної лібералізації та покращення макроекономічної кон'юнктури. За прогнозами експертів, у другій половині травня курс залишиться у коридорі 41-42 грн/дол., а у червні навіть можлива сезонна ревальвація гривні. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько