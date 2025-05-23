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Курс валют на 23 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США трохи знизився, а євро подорожчало на дві копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.05.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,50 грн (+6 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 46,93 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,05 грн (+0 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,45 грн
|Євро
|46,90/47,10 грн
|Злотий
|10,95/11,07 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 23 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|46,30/47,30
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|46,50/47,35
|10,40/11,10
|ПУМБ
|41,20/41,80
|46,40/47,10
|10,80/11,15
|Укргазбанк
|40,10/41,70
|46,50/47,35
|10,40/11,10
|Райффайзен
|41,40/41,62
|46,35/46,15
Зауважимо, обстановка на валютному ринку залишається контрольованою та передбачуваною. На внутрішньому ринку стабільність гривні підтримують кроки НБУ у бік валютної лібералізації та покращення макроекономічної кон'юнктури. За прогнозами експертів, у другій половині травня курс залишиться у коридорі 41-42 грн/дол., а у червні навіть можлива сезонна ревальвація гривні. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.