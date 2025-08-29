Запланована подія 2

Курс валют на 30-31 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро
Фото: Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30-31 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 29 серпня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,26 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 48,13 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,29 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,33/41,40
Євро 48,25/48,40
Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 40,90/41,50 47,50/48,50 11,20/11,55
Ощадбанк 41,05/41,55 47,90/48,65 10,95/11,50
ПУМБ 41,10/41,70 47,80/48,50 11,10/11,40
Укргазбанк 41,05/41,55 47,90/48,65 10,95/11,50
Райффайзен 41,22/41,49 47,90/48,48 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько