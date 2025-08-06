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Курс валют на 6 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 11 копійок, а євро подешевшав на 25 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6.08.2025 (середу).
Курс долара
- 1 долар США – 41,68 грн (-11 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,09 грн (-25 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,24 грн (-6 коп.).
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,45/41,55
|Євро
|48,00/48,21
|Злотий
|11,20/11,30
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 6 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.28 / 41.88
|47.60 / 48.60
|Ощадбанк
|41.40 / 41.95
|47.80 / 48.65
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.50 / 42.10
|48.00 / 48.70
|11.15/11.45
|Укргазбанк
|41.30 / 41.80
|47.80 / 48.30
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.50/41.80
|47.80 / 48.32
Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.