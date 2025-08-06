Курс валют на 6 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 11 копійок, а євро подешевшав на 25 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6.08.2025 (середу).

Курс долара

1 долар США – 41,68 грн (-11 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,09 грн (-25 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,24 грн (-6 коп.).

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,45/41,55 Євро 48,00/48,21 Злотий 11,20/11,30

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41.28 / 41.88 47.60 / 48.60 Ощадбанк 41.40 / 41.95 47.80 / 48.65 9.70/10.40 ПУМБ 41.50 / 42.10 48.00 / 48.70 11.15/11.45 Укргазбанк 41.30 / 41.80 47.80 / 48.30 10.50/11.50 Райффайзен 41.50/41.80 47.80 / 48.32

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.