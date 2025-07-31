В НБУ вважають, що закон про факторинг зробить ринок прозорішим і доступнішим для бізнесу

У Національному банку України відреагували на підписання нового закону про факторинг, який дозволить системно врегулювати цей сегмент фінансових послуг відповідно до міжнародних стандартів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Документ створено за участі експертів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також розробників модельного закону Unidroit про факторинг.

Регулятор наголошує, що нові норми наближають український ринок до міжнародних стандартів, підвищують прозорість та розширюють можливості для бізнесу в отриманні фінансування.

Нормативні зміни передбачають низку ключових новацій. Насамперед, закон чітко відмежовує класичний факторинг — як фінансову послугу з викупу дебіторської заборгованості — від колекторської діяльності. Також запроваджується публічний електронний реєстр факторингових угод, що зменшить ризики шахрайства та підвищить прозорість ринку.

У законі детально прописано права й обов’язки сторін, а також умови договору факторингу, зокрема щодо предмета угоди, змісту та пріоритетності відступлення права вимоги. Це має посилити юридичну захищеність сторін та зробити механізм фінансування більш надійним.

В НБУ підкреслюють, що у поєднанні з оновленим законодавством про фінансові компанії, нові правила сприятимуть кращому доступу до фінансування для малого та середнього бізнесу. Особливу увагу регулятор приділяє ринку торговельного факторингу, який залишається динамічним попри війну.

За підсумками першого кварталу 2025 року, обсяги факторингових операцій зросли на 9,6% у порівнянні з попереднім кварталом і на 29% — у річному вимірі. При цьому понад третину склали угоди саме з класичного факторингу.

Попри позитивну динаміку, потенціал для розвитку в Україні залишається значним. За оцінками НБУ, коефіцієнт проникнення факторингу в економіку країни становить менш ніж 1% ВВП, тоді як у сусідніх державах він сягає 2,5–15% ВВП. Регулятор очікує, що нове законодавче регулювання сприятиме поступовому наближенню до цього рівня.

Нагадаємо, законопроєкт № 12306 про факторинг президент Володимир Зеленський підписав 27 липня.

Що таке факторинг?

Факторинг —фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою миттєвого отримання більшої частини платежу, гарантії повного погашення заборгованості та зниження витрат з ведення рахунків. Спочатку факторинг з'явився як операція торгових посередників, а потім отримав форму кредитування.

Відповідно до законодавства України факторинг належить до фінансових послуг, та здійснювати факторингові операції мають право банки, фінансові установи, колекторські компанії, приватні підприємці.

Факторинг і кредит можуть здатися схожими, але між ними існують важливі відмінності.

Кредитування передбачає дві сторони — позичальника і банк. У факторингу ж беруть участь три сторони: продавець, який отримує фінансування від фактора; банк-фактор; і покупець (дебітор), який сплачує борг безпосередньо фактору, а не продавцю.

На відміну від кредиту, кошти по факторингу не потребують повернення продавцем. При кредитуванні всі фінансові ризики несе позичальник, тоді як факторинг значно знижує ризики для продавця.

Вартість факторингових послуг формується комісією за договором, а вартість кредиту — процентною ставкою, яка залежить від умов угоди і кредитного рейтингу позичальника.