В НБУ считают, что закон о факторинге сделает рынок более прозрачным и доступным для бизнеса

В Национальном банке Украины отреагировали на подписание нового закона о факторинге, который позволит системно урегулировать этот сегмент финансовых услуг в соответствии с международными стандартами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Документ создан с участием экспертов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также разработчиков модельного закона Unidroit о факторинге.

Регулятор отмечает, что новые нормы приближают украинский рынок к международным стандартам, повышают прозрачность и расширяют возможности бизнеса в получении финансирования.

Нормативные изменения подразумевают ряд ключевых новаций. В первую очередь, закон четко ограничивает классический факторинг — как финансовую услугу по выкупу дебиторской задолженности — от коллекторской деятельности. Также вводится публичный электронный реестр факторинговых соглашений, что снизит риски мошенничества и повысит прозрачность рынка.

В законе подробно прописаны права и обязанности сторон, а также условия договора факторинга, в частности, относительно предмета соглашения, содержания и приоритетности уступки права требования. Это должно усилить юридическую защищенность сторон и сделать более надежным механизм финансирования.

В НБУ подчеркивают, что в сочетании с обновленным законодательством о финансовых компаниях новые правила будут способствовать лучшему доступу к финансированию для малого и среднего бизнеса. Особое внимание регулятор уделяет рынку торгового факторинга, который остается динамичным, несмотря на войну.

По итогам первого квартала 2025 года объемы факторинговых операций выросли на 9,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 29% — в годовом измерении. При этом более трети составили сделки именно по классическому факторингу.

Несмотря на позитивную динамику, потенциал для развития в Украине остается значительным. По оценкам НБУ, коэффициент проникновения факторинга в экономику страны составляет менее 1% ВВП, тогда как в соседних государствах он достигает 2,5–15% ВВП.

Напомним, законопроект №12306 о факторинге президент Владимир Зеленский подписал 27 июля.

Что такое факторинг?

Факторинг — финансовая комиссионная операция, при которой клиент переуступает дебиторской задолженности факторинговой компании с целью мгновенного получения большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности и снижения расходов по ведению счетов. Первоначально факторинг появился как операция торговых посредников, а затем получил форму кредитования.

В соответствии с законодательством Украины факторинг относится к финансовым услугам и осуществлять факторинговые операции имеют право банки, финансовые учреждения, коллекторские компании, частные предприниматели.

Факторинг и кредит могут показаться схожими, но между ними существуют важные отличия.

Кредитование предусматривает две стороны – заемщика и банк. В факторинге участвуют три стороны: продавец, получающий финансирование от фактора; банк-фактор; и покупатель (дебитор), уплачивающий долг непосредственно фактору, а не продавцу.

В отличие от кредита, средства по факторингу не требуют возврата продавцом. При кредитовании все денежные опасности несет заемщик, тогда как факторинг существенно понижает опасности для торговца.

Стоимость факторинговых услуг формируется комиссией по договору, а стоимость кредита процентной ставкой, которая зависит от условий сделки и кредитного рейтинга заемщика.