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Курс валют на 8-9 лютого 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют
Фото: Delo.ua

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8-9.02.2025 (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 7 лютого.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,49 грн за долар.

Курс євро

  • 1 євро – 42,98 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,22 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,30/41,85 грн. 
  • Курс євро: 42,90/43,50 грн.
  • Курс злотого: 9,90/10,55 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 7 лютого курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,10/41,70 грн.
  • Ощадбанк: 41,20/41,80 грн.
  • ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
  • Укргазбанк: 41,20/41,80 грн.
  • Райффайзен: 41,20/41,64 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 7 лютого:

  • ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.
  • Ощадбанк: 42,70/43,70 грн.
  • ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
  • Укргазбанк: 42,70/43,70 грн.
  • Райффайзен: 42,50/43,27 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 9,60/10,40 грн.
  • ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
  • Укргазбанк: 9,60/10,40 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.

Валютний ринок завершив січень падінням офіційного курсу на 0,8%. Втім, середньостроковий девальваційний тренд залишається незмінним. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько