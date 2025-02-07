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Курс валют на 8-9 лютого 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8-9.02.2025 (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 7 лютого.
Курс долара
- 1 долар США – 41,49 грн за долар.
Курс євро
- 1 євро – 42,98 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 10,22 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,30/41,85 грн.
- Курс євро: 42,90/43,50 грн.
- Курс злотого: 9,90/10,55 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 7 лютого курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 41,10/41,70 грн.
- Ощадбанк: 41,20/41,80 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,20/41,80 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,64 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 7 лютого:
- ПриватБанк: 42,55/43,55 грн.
- Ощадбанк: 42,70/43,70 грн.
- ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
- Укргазбанк: 42,70/43,70 грн.
- Райффайзен: 42,50/43,27 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 9,60/10,40 грн.
- ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
- Укргазбанк: 9,60/10,40 грн.
Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.
Валютний ринок завершив січень падінням офіційного курсу на 0,8%. Втім, середньостроковий девальваційний тренд залишається незмінним. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.