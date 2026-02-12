Ліміти на гру є лише одним із інструментів боротьби з лудоманією – заступниця глави Мінцифри Наталя Денікеєва

Ліміти на участь в азартних іграх не здатні самостійно вирішити проблему ігрової залежності і мають працювати як частина комплексної державної політики.

Як пише Delo.ua, про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва під час робочої зустрічі з учасниками ринку.

"Ліміти вже працюють, організатори азартних ігор імплементували їх у свій софт для роботи в нових умовах. Адаптація пройшла, зараз регулятор це жорстко контролюватиме. Це лише перший крок, один із запобіжників для українців, які грають", – наголосила вона.

Ліміти, які визначено наказом Мінцифри №207, обмежили максимальні витрати і час участі в азартних іграх у легальному сегменті. При цьому закон зобов’язує, щоб гравець самостійно визначав ліміти – у межах встановлених державою граничних показників.

Денікеєва зазначила, що під час розробки лімітів держава виходила з необхідності зберегти баланс: посилити захист гравців, але не створювати умов, за яких люди переходитимуть у тінь.

За її словами, сьогодні майже половина ринку азартних ігор перебуває поза контролем держави. При цьому близько третини користувачів ліцензованих онлайн-сервісів одночасно користуються нелегальними платформами.

"Ліміти на гру – це не панацея від лудоманії, а один з інструментів у системній роботі держави разом із принципами відповідальної гри, вимогами до боротьби з ігровою залежністю, контролем ринку та боротьбою з нелегальним сектором", – зазначила чиновниця.

Своєю чергою президент Асоціації українських операторів грального бізнесу(АУОГБ) Олександр Когут каже, що встановлення лімітів обговорювалось з ринком, це – частина загального руху українського ринку до європейських правил відповідальної гри, зокрема до стандарту Responsible Remote Gambling Measures. Він встановлений Європейським комітетом зі стандартизації (CEN), який включає 134 спеціальні заходи для впровадження, зокрема захисту вразливих клієнтів, запобігання азартним іграм неповнолітніх.

Олександр Когут розповів, що встановлення лімітів обговорювалось з ринком. Фото: АУОГБ

На думку президента АУОГБ, ліміти, які наразі діють, є певною мірою компромісним варіантом, але до кінця не влаштовують операторів ринку, оскільки у наказі залишилися суттєві обмеження для гравців.

"Ми погоджуємось з Мінцифри. Ліміти – це не рецепт від лудоманії. Якщо ви затискуєте лімітами лудоманів, вони просто переходять грати до нелегальних казино. Запроваджені ліміти обмежують гру українців у легальних операторів, але водночас жодним чином не впливають на ту частину ринку, яка перебуває в тіні. Тому спочатку потрібно перекрити нелегальний ринок. Це – насправді пріоритет", – наголосив Когут.

В асоціації зазначають, що у нелегальних операторів немає жодних обмежень, тоді як правила гри для тих, хто сплачує податки, фактично погіршуються. По суті, будь-які обмеження для білих операторів роблять нелегалів більш конкурентоздатними.

У Мінцифри розуміють проблему і переконані, що введення лімітів має бути частиною комплексної державної політики. Там продовжують роботу зі зменшення частки чорного грального ринку у співпраці з Бюро економічної безпеки та напрацьовують діалог із Нацбанком щодо перекриття платіжних каналів, які використовують незаконні казино.