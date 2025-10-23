Ментальне здоров'я = Прибуток: ключові висновки бізнес-батлу "Бізнес VS Психологія" в Києві

Ментальне здоров'я - стратегічний актив, а не просто турбота.

17 жовтня 2025 року, в Києві, в бізнес-центрі IQ відбулася одна з найбільш очікуваних дискусій осені - Бізнес-батл "БізнесVS Психологія", організований психологічним простором Power Mental Health. Захід зібрав провідних CEO, власників бізнесу, HR-директорів та психологів, щоб у форматі живих дискусій знайти точки перетину між ефективністю та людяністю в сучасних компаніях. Більше 200 учасників офлайн+онлайн.

Бізнес-форум відійшов від традиційного формату конференцій, перетворившись на теплу атмосферу діалогу та пошуку спільних рішень. Спікери не просто презентували доповіді, а вступали в дискусії, обговорюючи реальні кейси та відповідаючи на запитання учасників в залі.

Головна мета заходу була досягнута: показати, що інвестиції в ментальне здоров'я - це не данина моді чи благодійність, а потужний драйвер прибутковості та стійкості бізнесу.

Ключові теми, що змінили погляд на бізнес.

Протягом дня представники таких компаній, як Епіцентр К, Корпорація Біосфера, Kernel, Глобальний договір ООН, ДТЕК Енерго, Сільпо, robota.ua, Агросем, ОККО, АТ "ОТП Банк", COMFY, Netpeak Agency Group, Smart Solutions, Київський БКК та інших топових компаній говорили про наступне:

1. "Люди VS Прибуток":

● З'ясували, що у довгостроковій перспективі прибуток неможливий без ментально здорових та мотивованих команд. Вигорання - це не тілтки індивідуальна проблема, а можливий сигнал про системні недоліки в культурі компанії

2. "Людяність VS Система":

● Лідерство нового часу вимагає гнучкості та вміння бути "ресурсним лідером". Було підкреслено, що молоді таланти все частіше обирають компанії, які демонструють реальну турботу, роблячи людяність необхідною частиною системи, а не її противагою

3. "Business VS Well-being: турбота чи KPI?":

● Учасники дійшли висновку, що програми ментального здоров'я мають бути інтегровані в корпоративну ESG-стратегію. Психолог як частина соцпакету є важливою складовою для підтримки стійкості команд, особливо в умовах кризи

Важливою частиною форуму стали окремі виступи провідних фахівців, які поділилися унікальними інструментами та знаннями:

Юлія Горбачова (Керівник відділу ментального здоров'я МХП ) розкрила "Код успішного майбутнього", поділившись досвідом інтеграції психологічної підтримки у великому бізнесі;

Ольга Костьорна (Директор Філії "Центр Оздоровлення та Відпочинку" АТ Укрзалізниця) розповіла, як сильно емоційний стан працівників впливає на результативність підприємств і як цьому зарадити;

Ілона Довгань (Ведуча телеканалу “Київ24”) підняла гостру тему "Тривожності на робочому місці: як підтримати працівників у часи війни";

Яна Триньова (Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери") провела аналіз "Останніх тенденцій в законодавчій сфері", зокрема обговорила закон № 4223-IX "Про систему охорони психічного здоровʼя України;

Світлана Арефнія ( організаційна психологиня, фізіогноміст) допомогла розібратися в такій темі, як "Криза, як зупинка або криза, як розвиток".

Партнери, які підтримали стратегічну дискусію:

Офіційні партнери: бізнес-центр IQ та зал Quoroom

Солодкий партнер "Київський БКК", кавовий партнер "Idealist", партнер природної свіжості "Avalon", ігристий партнер "Latinium", партнер теплих моментів ТМ "Graff",

Партнери заходу: ОККО, Сільпо, Глобальний договір ООН, Meder, корпорація "Біосфера", магазин косметики і парфумерії "Бомонд".

Технічний партнер: Media Shelter - студія

Інформаційна та медіа-підтримка: delo.ua, , Economist.com.ua, True.ua, Margosha, Founder, 44.ua, Marketer, Північ медіа, HURMA та robota.ua.

Ексклюзивний медіапартнер: Єдина-медіа

Захід завершився високоякісним нетворкінгом, розіграшом подарунків від партнерів та келихом ігристого.

"Бізнес-батл "Бізнес VS Психологія" - це простір, де бізнес і психологія не змагаються, а створюють нові правила гри. Прикладом цього є, то що багато компаній вже сьогодні формують ментально здорове середовище, де працівники можуть не просто виконувати задачі, а розвиватися, бути почутими й підтриманими. Саме такий підхід формує нову бізнес-культуру - людяну, стійку та ефективну" - підсумували організатори заходу.

Організатор форуму – Power Mental Health - український психологічний простір, який об’єднує професійних психологів і сучасні практики турботи про ментальне здоров’я. Ми працюємо як із бізнесом, так і з індивідуальними клієнтами: проводимо консультації, практики, розробляємо індивідуальні програми підтримки, а також надаємо швидку психологічну допомогу.

До зустрічі на наступних заходах Power Mental Health.