METRO Україна запускає нову платформу бренду роботодавця: "Наш простір – твій ритм" (ВІДЕО)

METRO Україна презентує оновлену комунікаційну платформу бренду роботодавця – "Наш простір – твій ритм". Це цілісна система, що об’єднує програми турботи, розвитку, підтримки та визнання для всіх співробітників і співробітниць компанії.

Попередня платформа "Виклики, що викликають" багато років допомагала підкреслювати енергію та сміливість команди METRO. Сьогодні в компанії переосмислили її, зосередившись на головному  просторі, у якому кожен і кожна може бути собою.

У кожної людини є свій власний ритм: темп роботи, стиль комунікації, шлях розвитку. У METRO цей ритм має значення. 

Оновлену платформу побудовано навколо трьох напрямів:

Життєвий ритм – комплекс підтримки добробуту: медичне страхування, страхування життя, безпечні умови праці, гнучкий графік, матеріальна допомога, знижки та партнерські пропозиції.

Кар’єрний ритм – розвиток через навчальні програми MPOWER, платформу DigitAll, кар’єрні хаби, систему оцінки та тривекторну кар’єру  три шляхи професійної подорожі (горизонтальні/вертикальні), в якій кожен та кожна може реалізувати себе, здобуваючи навички, досвід, і задовольняючи свої амбіції.

Серцевий ритм – програми визнання, благодійні та соціальні проєкти, підтримка військовослужбовців/-ць та їхніх родин, нечуючих колег, "Друзі METRO"  реферальна програма з працевлаштування.

"Наш простір – твій ритм" – не новий курс, а подальший розвиток нашої філософії: створювати простір, де всі можуть рости, навчатися, знаходити свою роль і реалізовувати потенціал.

"Ми створюємо середовище, де можна розвиватися у власному темпі, змінювати ролі, вчитися новому, знаходити баланс між роботою та особистим життям. Ми чуємо голоси своїх людей  у діалозі, у відгуках, у потребах. Ми чуємо клієнтів, партнерів. Ми вивчаємо мову жестів, щоб чути тих, хто говорить інакше",  ділиться HRD METRO Україна Анна Толмачова.

Фото 2 — METRO Україна запускає нову платформу бренду роботодавця: "Наш простір – твій ритм" (ВІДЕО)
Фото 3 — METRO Україна запускає нову платформу бренду роботодавця: "Наш простір – твій ритм" (ВІДЕО)
Фото 4 — METRO Україна запускає нову платформу бренду роботодавця: "Наш простір – твій ритм" (ВІДЕО)

Цей формат став результатом еволюції підходів компанії. Упродовж багатьох років METRO створює умови гідної праці з підтримкою та відчуттям своєї цінності. Саме так компанія вже другий рік поспіль підтверджує статус Top Employer 2026 на рівні України та Європи (відповідність найвищим міжнародним HR-стандартам). Це відображає системну роботу над розвитком HR-політик (в таких напрямках, як рекрутмент, винагорода та визнання співробітників/-ць, а також добробут).

Покращення в цих сферах підтверджує, що компанія успішно адаптується до нових викликів, підвищуючи стандарти та забезпечуючи створення справедливого та відкритого робочого середовища для співробітників/-ць. Це є частиною більш широкої стратегії, що спрямована на створення стабільних та ефективних умов для зростання персоналу.