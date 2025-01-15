Міноборони повернули 360 млн грн неправомірно сплаченого ПДВ за пальне для ЗСУ

Міністерству оборони України повернули 360,7 млн грн, безпідставно сплачених як податок на додану вартість за постачання пального для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора забезпечила виконання судового рішення про стягнення коштів з акціонерного товариства на користь Міністерства оборони.

Кошти були сплачені Міністерством оборони України як податок на додану вартість за постачання пального для потреб Збройних Сил України. Водночас, відповідно до чинного законодавства, у період дії воєнного стану товари, призначені для сектору безпеки та оборони, підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою.

Господарський суд Полтавської області у 2024 році підтримав доводи спеціалізованих прокурорів щодо безпідставності сплати зазначених коштів та задовольнив позовну заяву в повному обсязі.

На даний час рішення суду виконано та кошти фактично зараховані на рахунки Міноборони.

Нагадаємо, Державна аудиторська служба України встановила, що під час купівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ постачальники безпідставно включали податок на додану вартість (ПДВ) до ціни, що призвело до переплат з боку держави на суму понад 1 мільярд гривень.