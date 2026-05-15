Міжнародна зернова конференція Grain Ukraine 2026 відбудеться 4-5 червня

Найбільш впливова подія українського аграрного ринку — міжнародна конференція Grain Ukraine 2026 – відбудеться 4-5 червня в Києві. Ключова тема цього року — The New Grain Order.

Перші особи зернового ринку, логістичного бізнесу, ринку їжі та фінансового сектору зустрінуться в Києві, щоб обговорити перспективи розвитку галузі, проаналізувати вплив безпекових ризиків і кліматичних змін на економіку галузі та напрацювати рішення, які допоможуть українським агрокомпаніям ефективніше адаптуватися до нових умов.

Серед важливих тем цього року:

Світовий ринок зерна та олійних під тиском геополітики: як зміна глобального порядку перерозподіляє ролі, потоки і маржу?

Україна в майбутньому – експортер зерна чи рішень? Чи можливий перехід до експорту агротехнологій, сервісів і компетенцій?

Квоти, регламенти, компроміси: на яких умовах Україна готова торгувати з ЄС після надзвичайного режиму?

Покупець диктує умови: як українському агробізнесу зберегти маржу, коли собівартість росте?

Crush в Україні: чи стане країна європейським хабом з переробки олійних і що для цього потрібно?

Як зерновому ринку позбутися залежності від кількох великих покупців і збудувати стійку географічну диверсифікацію збуту?

Енергія з поля: новий драйвер прибутку чи дорогий експеримент? Які бізнес-моделі та енергорішення вже працюють в українському агробізнесі.

Море чи суходіл? Як побудувати експортну логістику, що не залежить від одного маршруту і витримує кризові сценарії?

Відкладений попит на фінансування, інвестиції та M&A починає реалізовуватись. Чи вдалий час та умови?

Фінансування агросектору: нові можливості чи все ще період виживання? Хто сьогодні реально отримує доступ до грошей і на яких умовах?

Серед спікерів Grain Ukraine 2026:

Андрій Ставніцер , співвласник порту TIS, засновник Superhumans ;

Олексій Соболєв , міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України; Георг фон Нолкен , генеральний директор Continental Farmers Group;

Петр Крогман , власник компанії Agromino, президент Українсько-чеської торговельної палати ;

Сезар Соарес , засновник CAS Consultancy ;

Джонатан Грендж , партнер Sunstone Brokers ;

Тарас Висоцький , заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України ;

Ольга Трофімцева, голова German-Ukrainian Agricultural Policy Dialogue (APD Україна) ;

Михайло Гранчак , керівний директор інвестиційно-банківського департаменту Dragon Capital ;

Оксана Просоленко , засновниця та CEO I.P.Cert ;

Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України ;

Павло Лєбедєв, партнер AGA Partners ;

Ксенія Гусєва, керівниця відділу роботи з клієнтами агросектору компанії ОККО ;

Юрій Красовський , директор з розвитку бізнесу ТОВ Н`ЮНІТ ;

Андрій Мойсєєнко , член правління АТ "Укрексімбанк" .

На Grain Ukraine 2026 виступить понад 50 спікерів, які є експертами з торгівлі, логістики і фінансів на аграрному ринку. В події візьмуть участь українські та міжнародні експерти та аналітики. Організатори очікують більше 500 профільних учасників.

В межах конференції діятиме виставкова зона, де будуть представлені логістичні компанії, постачальники обладнання для агровиробників та агропереробників, банки, юридичні та страхові компанії. На учасників також чекає традиційна вечірня нетворкінгова програма, яка допоможе зміцнити ділові звʼязки.

Організатор події — компанія IdeasFirst. Генеральний партнер — Укрексімбанк. Партнерами щорічної конференції виступають інвестиційна компанія SD Capital та група терміналів TIS, контент-партнер конференції — Trend & Hedge Club.

Конференція GRAIN UKRAINE — міжнародна галузева платформа для діалогу найбільших представників агроринку, керівників агропродовольчих компаній, комерційних та інвестиційних банків, а також технологічних трендсетерів в агросфері, що існує з 2016 року. Тут обговорюють останні тренди аграрного ринку, а також розвиток стійких бізнес-моделей та впровадження технологічних агроінновацій.