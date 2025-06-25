Міжнародний тур вдячності "WE ARE UKRAINIANS. YEARS OF RESILIENCE"

У Відні 27 червня відбудеться масштабна подія, присвячена подяці західним партнерам за підтримку України під час війни. Захід "WE ARE UKRAINIANS. YEARS OF RESILIENCE" вже мав великий успіх у Вашингтоні, Лондоні, а тепер підкорює Європу.

📅 У програмі події:

🕐 13:00-17:00 – Дві ділові панелі у готелі Ritz-Carlton з обговоренням стратегічного партнерства, кризового лідерства та гуманітарної дипломатії. Модерують:

Андрій Длігач – засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення

Ісмаіл Осбанов – СЕО видання Vector.

Ключові теми ділової програми:

Кризове лідерство та європейський бізнес-клімат.

Культура як інструмент репутаційної політики.

Україна – новий драйвер регіонального зростання.

Європейські стандарти прозорості та ESG як вимога часу.

Довіра як інвестиційна валюта: кейси співпраці між країнами.

Культурні альянси Австрії та України.

18:00-20:00 – Концерт у Vienna Concert House на 1800 гостей за участю оркестру, балету та хору імені Верьовки, Джамали, Cesar Sampson, Олександри Паскаль.

Реєстрація на бізнес-івент (безкоштовно): https://forms.gle/MTNs88VyaXWRfpu49

Придбання квитків на концертну частину події: https://www.weareukrainians.org.ua

Усі кошти від концерту спрямовані на реабілітацію дітей та військових.

Долучайтеся до події, яка об’єднує бізнес, культуру та благодійність!