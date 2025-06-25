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Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Міжнародний тур вдячності "WE ARE UKRAINIANS. YEARS OF RESILIENCE"

Захід "WE ARE UKRAINIANS. YEARS OF RESILIENCE"
Захід "WE ARE UKRAINIANS. YEARS OF RESILIENCE"

У Відні 27 червня відбудеться масштабна подія, присвячена подяці західним партнерам за підтримку України під час війни. Захід "WE ARE UKRAINIANS. YEARS OF RESILIENCE" вже мав великий успіх у Вашингтоні, Лондоні, а тепер підкорює Європу.

📅 У програмі події:

🕐 13:00-17:00 – Дві ділові панелі у готелі Ritz-Carlton з обговоренням стратегічного партнерства, кризового лідерства та гуманітарної дипломатії. Модерують:

Андрій Длігач – засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення

Ісмаіл Осбанов – СЕО видання Vector.

 Ключові теми ділової програми:

  • Кризове лідерство та європейський бізнес-клімат. 
  • Культура як інструмент репутаційної політики. 
  • Україна – новий драйвер регіонального зростання. 
  • Європейські стандарти прозорості та ESG як вимога часу. 
  • Довіра як інвестиційна валюта: кейси співпраці між країнами. 
  • Культурні альянси Австрії та України.

18:00-20:00 – Концерт у Vienna Concert House на 1800 гостей за участю оркестру, балету та хору імені Верьовки, Джамали, Cesar Sampson, Олександри Паскаль.

Реєстрація на бізнес-івент (безкоштовно): https://forms.gle/MTNs88VyaXWRfpu49

Придбання квитків на концертну частину події: https://www.weareukrainians.org.ua

Усі кошти від концерту спрямовані на реабілітацію дітей та військових.

Долучайтеся до події, яка об’єднує бізнес, культуру та благодійність!