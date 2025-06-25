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Міжнародний тур вдячності "WE ARE UKRAINIANS. YEARS OF RESILIENCE"
У Відні 27 червня відбудеться масштабна подія, присвячена подяці західним партнерам за підтримку України під час війни. Захід "WE ARE UKRAINIANS. YEARS OF RESILIENCE" вже мав великий успіх у Вашингтоні, Лондоні, а тепер підкорює Європу.
📅 У програмі події:
🕐 13:00-17:00 – Дві ділові панелі у готелі Ritz-Carlton з обговоренням стратегічного партнерства, кризового лідерства та гуманітарної дипломатії. Модерують:
Андрій Длігач – засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення
Ісмаіл Осбанов – СЕО видання Vector.
Ключові теми ділової програми:
- Кризове лідерство та європейський бізнес-клімат.
- Культура як інструмент репутаційної політики.
- Україна – новий драйвер регіонального зростання.
- Європейські стандарти прозорості та ESG як вимога часу.
- Довіра як інвестиційна валюта: кейси співпраці між країнами.
- Культурні альянси Австрії та України.
18:00-20:00 – Концерт у Vienna Concert House на 1800 гостей за участю оркестру, балету та хору імені Верьовки, Джамали, Cesar Sampson, Олександри Паскаль.
Реєстрація на бізнес-івент (безкоштовно): https://forms.gle/MTNs88VyaXWRfpu49
Придбання квитків на концертну частину події: https://www.weareukrainians.org.ua
Усі кошти від концерту спрямовані на реабілітацію дітей та військових.
Долучайтеся до події, яка об’єднує бізнес, культуру та благодійність!