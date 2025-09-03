На найдовшій трасі України відновлюють аварійні ділянки для вантажопотоку до ЄС

На Закарпатті триває ремонт траси М-06 Київ – Чоп — найдовшої дороги України, що проходить через 5 областей і є ключовою логістичною артерією. За літо відновлено 24,45 кв. м аварійного покриття, з початку року — 36,35 кв. м.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Про ремонт траси Київ-Чоп

Траса М-06 Київ – Чоп має довжину 831 км, проходить через 5 областей і є ключовою артерією міжнародної логістики. Закарпатська ділянка особливо завантажена, адже через неї проходять вантажо- та пасажиропотоки до трьох країн ЄС.

Швидке виникнення аварійних ділянок на трасі зумовлене інтенсивним рухом вантажівок, опадами та різкими перепадами температур, тому ремонтні роботи проводяться постійно.

За літо відновлено 24,45 кв. м аварійного покриття, з початку року — 36,35 кв. м.

В прессліжбі наголошують, що капітальний ремонт М-06 у Закарпатській області наразі неможливий через війну.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту.