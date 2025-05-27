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На житло для ветеранів уряд виділив понад 3,9 мільярда гривень: хто має право на виплату

будинок, ключі
На житло для ветеранів уряд виділив понад 3,9 мільярда гривень. / Freepik

Кабінет міністрів України затвердив розпорядження про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яке передбачає виплату грошової компенсації на придбання житла для Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей. Загальний обсяг фінансування становить понад 3,9 мільярда гривень.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу уряду.

Кошти будуть спрямовані в обласні бюджети та бюджет міста Києва для виплат 1 587 людям, які мають право на отримання компенсації.

Серед них — ветерани з інвалідністю І та ІІ групи, отриманою внаслідок війни, а також родини загиблих захисників і захисниць України.

"Це рішення — не лише про гроші. Воно про визнання, вдячність і реальну підтримку. У час, коли багато українських захисників повертаються з фронту до цивільного життя, забезпечення їх житлом — це основа для відновлення та адаптації. А для родин полеглих — це спосіб хоч частково відчути турботу держави", — йдеться у повідомленні.

Кошти надаються за підтримки Європейського Союзу в межах спеціального інструменту Ukraine Facility — великої програми фінансової допомоги Україні, яка спрямована на відновлення країни, її модернізацію.

Відповідно до плану України, затвердженого Урядом у березні 2024 року, інвестиції в житло стали однією з пріоритетних цілей. До кінця 2027 року передбачено виділення щонайменше 450 мільйонів євро (у гривневому еквіваленті) на забезпечення житлом осіб, які захищали Україну, та родин загиблих.

Нагадаємо, з моменту запуску урядової програми "єОселя" вже 17 064 українські родини отримали кредити на житло на загальну суму понад 28,1 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук