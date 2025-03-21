Нацбанк анулював ліцензії двом кредитним спілкам: що про них відомо

Національний банк України припинив діяльність кредитних спілок "Хосен" і "Агат", позбавивши їх ліцензій та вилучивши з реєстру фінансових організацій на підставі їх особистих звернень.



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Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Зазначається, що дане рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 березня 2025 року.

Що відомо про КС "Хосен"

Згідно з даними YouControl, кредитну спілку "Хосен" (ЄДРПОУ 22107810) було зареєстровано 4 червня 2004 року в Ужгороді. У переліку засновників/учасників юрособи вказані: Зілгалова М.М., Зайцева М.С., Шевець Д.Б.

Обсяг активів КС "Хосен" станом на 01.02.2025 становив 2 707,95 тис. грн (0,20% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 952,89 тис. грн (0,12% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Що відомо про КС "Агат"

Згідно з даними YouControl, кредитну спілку "Агат" було зареєстровано 17 квітня 2007 року в Чернівцях. Обсяг активів КС "Агат" станом на 01.02.2025 становив 2 973,48 тис. грн (0,22 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 2 708,93 тис. грн (0,34 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Про анулювання ліцензій

Кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів/депозитів) членів на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку.

Зокрема, спілки можуть подати заяву про відкликання ліцензії на здійснення діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, в січні НБУ анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитних спілок та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Промінь" і КС "Буковина" на підставі їхніх власних заяв.