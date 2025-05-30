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"Нафтогаз" і Orlen домовилися про спільні проєкти у сфері видобутку та відновлення інфраструктури
НАК “Нафтогаз України” та польська Orlen Group підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співпрацю у сфері видобутку, розробки родовищ, відновлення енергетичної інфраструктури та реалізації спільних проєктів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр "Нафтогаз-Україна".
Про меморандум
Меморандум передбачає розвиток співробітництва, зокрема:
- у сфері видобутку та розробки родовищ;
- відновлення зруйнованої інфраструктури;
- реалізації потенційних спільних проектів.
Сторони також обговорили питання постачання газу, нафтопродуктів і розширення транскордонного співробітництва.
"Вірю у виведення співпраці наших компаній на принципово якісніший рівень. Дякую польським партнерам та особисто CEO ORLEN Іренеушу Фонфарі за конструктивний діалог і щиру підтримку України", — зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.
Довідково:
Orlen - польська компанія, що займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів як оптом, так і через власну мережу автозаправних станцій.
Україна готується до імпорту газу
Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.
За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.
"Нафтогаз" вже розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 "Нафтогаз" планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.