Найкращі фільми про офісне життя: що подивитися?

Корпоративна культура і офісний вайб завжди по-особливому зачаровують собою. Організований хаос внутрішніх перипетій, любові і ворожнечі, палаючих дедлайнів, розвитку і втрат. Усе це збирає перед екранами мільйони глядачів. Сьогодні ділимося добіркою фільмів і серіалів про офіс. Більшою мірою це кінопродукція закордонного виробництва, проте і українські фільммейкери не пасуть задніх! Отож з нього і почнемо:

У перші дні 2026-го року – 8 січня, на великі екрани вийшов легкий і дотепний український ромком про будні офісу: з гумором про пошук довіри, нові початки й те, чим може вилитися запекла конкуренція. Головна героїня Поліна – гламурна донька бізнесмена, яка звикла до безтурботного життя. Після зради батька вона опиняється на випробувальному терміні в рекламній агенції. Там вона протягом місяця змагається за посаду з Романом – амбітним і принциповим колегою, який бачить світ зовсім інакше. Їхнє професійне суперництво поступово переростає у конфлікти, несподівані зближення й ситуації, де важко відрізнити робочі завдання від особистих почуттів.

Фільм "Стажер"

Літній вдівець Бен Вітакер вирішив освоїти нову професію в провідну компанію модної індустрії стажистом. Очолює холдинг підприємниця Джулс Остін, яка всупереч усім правилам ведення бізнесу вирішує найняти в свою компанію не досвідчених працівників, а стажерів. Спочатку Джулс не вірить в те, що Бен на щось здатний, та поступово він стає невід’ємною частиною її життя.

Фільм "Освідчення"

Маргарет Тейт займає високий пост в престижному видавництві. Вона зосереджена на кар’єрі й не відволікається на проблеми оточуючих або зайве спілкування з ними. Співробітники офісу завмирають при наближенні начальниці, а керівництво повністю влаштовує її результативність. Однак через свою зацикленість на справах Маргарет пропускає кілька повідомлень щодо робочої візи, яка уже от-от закінчиться і з подивом дізнається, що знаходиться на межі депортації з Америки. Вона поспішно складає історію про швидкий шлюб з асистентом Ендрю Пекстоном. Молодик погоджується на аферу заради підвищення і публікації одного з рукописів.

Легендарна креативна екранізація літературних спогадів Лорен Вайсберг, написаних під враженням співпраці з Vogue. Історія про молоду дівчину – Енді Сакс. Провінційна журналістка з великими амбіціями, скромним досвідом і бажанням публікуватися в нью-йоркському медіа, отримує роботу в модному глянцевому "Подіумі". Дівчині належить стати асистенткою головного редактора Міранди Прістлі – великої ​​законодавиці світу моди, що приводить в священний трепет модельєрів, фотографів і редакторів. Доручення патронеси сиплються каменепадом, відносини з бойфрендом безповоротно псуються, а робочий тиждень, ледь розпочавшись, здається вічністю. Але, можливо, ці труднощі – перша ознака вдалої кар'єри і майбутнього підвищення.

Робота корпоративного юриста Райана Бінгем полягає у звільненні людей для компаній, які його для цього наймають. Він усе своє життя проводить у відрядженнях і зовсім віддалився від рідних, а своєї сім'ї так і не створив. Більше того, йому здається, що в небі існує своя власна держава, а він, законослухняний громадянин цієї держави, затримується на землі на одну ніч. Але одного разу йому доручають навчити нову колегу, співпраця з якою змушує переосмислити своє життя.

Серіал "Офіс"

Світова класика, точка незворотної популярності фрази "that`s what she said", культовий ситком "Офіс" – про ексцентричних працівників паперової компанії "Dunder Mifflin". Майкл Скотт, їхній бос, дотепний невіглас, Дуайт Шрут – патріот своєї справи, який ставить під сумнів методи Джима Халперта. Незважаючи на сміх, серіал також показує романтичні захоплення, професійні невдачі та дружні сварки героїв, що робить їх історії близькими і зрозумілими. Чудова історія, аби прожити її разом з героями.