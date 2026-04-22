Найкращі юристи для криптопроєктів в Україні

Крипторинок давно переріс гаражні стартапи. Сьогодні це індустрія з інституційними інвесторами, регуляторними вимогами — і так, судовими позовами теж. Справа Ripple проти SEC тягнулась роками. Крах FTX обернувся одним із найгучніших кримінальних процесів у фінансовій історії. І так, кожен із них колись теж думав "з нами такого не станеться".

Що таке "криптоюрист" і чому звичайний адвокат тут не допоможе

Ось яка реальна ситуація. Ви запускаєте токен, і питаєте знайомого юриста про допомогу. А після цього живете і хвилюєтесь щодо ліцензії, можливих штрафів або кримінальне провадження.

Крипто-право — окрема дисципліна. Вона на перетині фінансового регулювання, IT-права, AML/KYC і міжнародних норм. Тому найкращі юристи для криптопроектів — це не "широкі спеціалісти", а люди, які щодня живуть у цьому перехресті. Один юрист із хорошим корпоративним досвідом не обов'язково знає, чи потрібна ліцензія для P2P-обмінника, і що буде, якщо клієнт із забороненої юрисдикції купить ваш NFT.

Деталі тут вирішують усе.

Що ми знаємо про Lawrange

Lawrange — українська юридична компанія, де Web3 це основний напрямок, а не додаток до корпоративного права. Команда працює зі стартапами, біржами, DeFi-протоколами, NFT-проектами та емітентами токенів. Реєстрація в різних юрисдикціях, ліцензування, AML-комплаєнс, структурування токеноміки, захист у спорах — весь цикл. Звучить як стандартний перелік? Ну що ж, давайте конкретніше.

Юрисдикція. "Де реєструватись?" — одне з перших питань. Литва, Естонія, ОАЕ, BVI — варіантів багато. Але "краще" залежить від вашої бізнес-моделі, клієнтів і готовності до регуляторного навантаження. Шаблонної відповіді тут нема. Є аналіз під конкретний проект. AML/KYC. Binance свого часу заплатила більше чотирьох мільярдів доларів американським регуляторам — і значна частина претензій стосувалась системи протидії відмиванню коштів. Не разова помилка, а роками накопичена проблема в архітектурі процесів. Lawrange будує цю архітектуру з нуля або перевіряє існуючу. Іноді "перевірити те, що є" важливіше, ніж здається. Токени. Utility, security чи payment token — одна невірна кваліфікація тягне або штраф, або заборону, або позов від інвесторів. Lawrange аналізує токеноміку до запуску і допомагає структурувати проект із мінімальними регуляторними ризиками. NFT. Справа Hermès проти MetaBirkins показала: автори щиро вважали себе цифровими художниками. Суд вирішив інакше — питання торгових марок виявилося сильнішим. NFT-ринок юридично складніший, ніж виглядає зовні.

Особливості роботи з крипториноком

Не всі приходять до юристів до запуску. Іноді вже є претензія від регулятора, заморожені кошти або суперечка з партнером. Lawrange ведуть і такі справи. Чим раніше залучається юрист — тим більше варіантів. Але навіть якщо ситуація вже зайшла далеко, краще пізно, ніж ніколи.

Закон "Про віртуальні активи" формує правову базу, але набере чинності після прийняття відповідного податкового законодавства. Регулювання продовжує змінюватися — і команда, яка супроводжує проект, має за цим стежити в режимі реального часу.

Юридична складова криптопроекту — це не "опція на потім". Питання лише в тому, коли ви до неї звернетесь: до запуску чи після того, як виникне проблема.