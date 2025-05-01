Насичений зелений та сигнали для велосипедистів: Україна переходить на новий стандарт світлофорів

З 1 травня 2025 року в Україні розпочала діяти оновлена система позначень для автомобільних світлофорів, що має підвищити їхню ефективність. Зокрема, колір зеленого сигналу стане більш насиченим і відповідатиме європейським стандартам.

Що зміниться?

Одним із найбільш помітних нововведень стане "смарагдовий" відтінок зеленого сигналу. Він краще сприймається оком і підвищує видимість у різних погодних умовах. Також зміняться стрілки на лінзах — тепер вони будуть шевронними, тобто мати форму, яка краще помітна здалеку.

Нові типи світлофорів

Велосипедні світлофори : з'являться піктограми велосипедів та лінзи різного розміру — залежно від розміщення, що дозволить велосипедистам краще орієнтуватися в русі. Для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги використовуватимуться світлофори з піктограмою велосипеда та діаметром лінзи 100 мм . Якщо ж велосипедний світлофор встановлюється над проїзною частиною, розмір лінзи становитиме 200 мм , також із зображенням велосипеда.

: з'являться та лінзи різного розміру — залежно від розміщення, що дозволить велосипедистам краще орієнтуватися в русі. Для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги використовуватимуться світлофори з піктограмою велосипеда та . Якщо ж велосипедний світлофор встановлюється над проїзною частиною, розмір лінзи , також із зображенням велосипеда. Спільні велопішохідні світлофори : новий тип сигналів, який одночасно регулюватиме рух пішоходів і велосипедистів на перехрестях та велодоріжках.

: новий тип сигналів, який одночасно регулюватиме рух пішоходів і велосипедистів на перехрестях та велодоріжках. Усі нові світлофори отримають таймери зворотного відліку — як для автомобілів, так і для пішоходів. Це дає змогу краще планувати дії на перехресті та знижує ризик аварій.

Також буде впроваджено кнопки виклику світлофора та звукові сигнали для людей з вадами зору. Такі рішення роблять міське середовище доступнішим і безпечнішим для всіх.

До речі в Києві на міських світлофорах вже встановлюють такі кнопки виклику зеленого світла, адаптовані для пішоходів із вадами зору. Вони поєднують сенсорне управління та звуковий супровід. Щоб активувати зелене світло, потрібно піднести руку до кнопки й утримати її кілька секунд. Зелений сигнал увімкнеться протягом 5–30 секунд.