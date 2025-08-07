НБУ має оцінити репутацію Олега Гороховського після рішення суду в Лондоні щодо ПриватБанку — експерт

Після рішення британського суду у справі ПриватБанку, Національний банк України має надати свою оцінку репутації колишнього першого заступника голови правління банку, Олега Гороховського.

Про це заявила фінансова експертка Олена Лисенко.

"Дуже цікавить чітка реакція на рішення Високого суду Англії та Уельсу по Приватбанку з боку Нацбанку, monobank/Універсалбанк і МВФ. Великий переполох спровокували численні згадування в документі відомого банкіра Олега Гороховського й дуже не хочеться, щоб постраждалі ті, хто звик до "котиків", ну і звісно — вся Україна", — зазначила вона.

На її думку, Україні вкрай необхідні кошти Міжнародного валютного фонду та позитивні висновки його аудиту для продовження боротьби, і було б "тупо" наражатися на проблеми з цієї причини.

Після оприлюднення повного тексту рішення Високого суду Англії та Вельсу у справі ПриватБанку проти Коломойського і Боголюбова, центрі публічної уваги опинився Олег Гороховський, співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" — компанії, яка стоїть за брендом monobank.

У судовому рішенні (490 сторінок) згадується, що Гороховський продовжував брати участь у бізнес-питаннях ексвласників Привату до червня 2019 року, попри те, що з 2016 року банк уже був націоналізований. Суд посилається на достовірні докази спілкування між Гороховським та Коломойським, які, за оцінкою суду, свідчать про його залученість у справи, яка розглядається як частина масштабного виведення коштів з банку.

"Головне питання на поточний момент: чи визнає Нацбанк через рішення суду небездоганною репутацію пана Гороховського дотичного до monobank? Важливе для користувачів питання: чи постраждають від всієї цієї історії monobank/Універсалбанк власники рахунків? Постанову Нацбанку №149 ("Про затвердження Положення про ліцензування банків") ніхто не скасовував, і регулятор може не тільки негідних людей усувати, а й ліцензії забирати — чого точно не бажаю "котикам". Користувачі не мають страждати, лише людина, від якої всі проблеми", — зазначила вона.

Крім того, Україна і Нацбанк — в передостанньому Меморандумі взяли на себе зобов’язання вирішити проблему з фінтех-банками, в яких МВФ бачить ризики.

Олена Лисенко заявила, що у МВФ зростає занепокоєння щодо впливу третіх сторін на банки з гібридною бізнес-моделлю. Вона навела приклад Олега Гороховського, який, попри те, що не є акціонером чи членом правління "Універсалбанку", залишається співзасновником "Фінтех Бенд" і є публічною особою, з якою найчастіше асоціюють проєкт monobank.

"Користувачі дуже рідко знають ім’я голови Універсалбанку (Ірини Старомінської), й найчастіше асоціюють проєкт саме з Гороховським, який став доволі потужною медійною особою. МВФ вбачає в усьому цьому ризик і вимагає від Нацбанку вжити заходи. Про це йдеться в розділі "Нагляд за гібридними бізнес-моделями банків" на 36-й сторінці документу, де НБУ щодо цього взяв на себе чітке зобов’язання кінця вересня 2025 розробити відповідний законопроєкт", — наголосила вона.