Nota Energy до жовтня 2026 року побудує для агропідприємства СЕС потужністю 5,8 МВт плюс 16 МВт*год УЗЕ – співвласник компанії

Девелоперська та інжинірингова компанія Nota Energy планує в жовтні 2026 року завершити реалізацію комплексного проєкту власного енергозабезпечення на одному з агропідприємств у Кіровоградській області. Проєкт включає 5,8 МВт СЕС та 16 МВт*год ємності установок зберігання енергії (УЗЕ), повідомив співвласник Nota Energy Андрій Яцентюк.

Підприємство вирощує 60 тисяч голів свиней, має елеватори для зберігання 200 тис. тонн зерна, комбікормовий та консервний заводи. Щоб повністю забезпечити потреби в електроенергії, оптимальним стало рішення – 5,8 МВт сонячних потужностей на дахах майже 20 будівель та 16 МВт*год УЗЕ, що разом з дизель-генераторною установкою працюватимуть в єдиній системі EMS. Термін окупності інвестицій – 3,5 роки.

Перша черга проєкту – встановлення частини СЕС – вже виконана за 4 місяці, а до жовтня 2026 року будуть встановлені потужності другої черги СЕС та УЗЕ і запущено автоматизовану систему управління. Окрім покриття власних потреб бізнесу, система енергозабезпечення дозволить підприємству продавати надлишки електроенергії на енергоринку як "Активний споживач".

"Nota Energy забезпечує для бізнесу повний цикл створення та управління енергетичними активами. Реалізація проєкту складається з кількох етапів, на кожному з яких ми забезпечуємо повний супровід: енергоаудит, проєктування автономної енергосистеми, фінансове рішення, інжиніринг, пошук та закупівля необхідного обладнання, його монтаж та пусконалагодження і подальше технічне обслуговування з гарантією на обладнання", – зазначив Андрій Яцентюк.

За його словами, при входженні в проєкт будівництва власних потужностей першим питанням постають фінанси. Бізнесу часто важко cплатити за обладнання ще за кілька місяців до його прибуття, тож фінансові ризики ми беремо на себе.

"Пропонуємо зважене оптимальне рішення. Це може бути авансування до 30% під банківську гарантію (advance payment bond), а в певних випадках і взагалі повністю інвестуємо проєкт", – поділився досвідом співвласник Nota Energy.

Зокрема, одним з таких проєктів стало впровадження газотурбінної установки для маслоекстракційного заводу, в якому Nota Energy взяла фінансове питання на себе. Потреби заводу в електроенергії набагато перевищували можливості оператора енергосистеми по видачі потужності, які становили лише 2 МВт з необхідних 7 МВт. Рішенням проблеми була когенераційна система на газотурбінній установці з двигуном MWM потужністю 4,5 МВт. За підрахунками Nota Energy, окупність на вкладений капітал при прорахунку ТЕО – приблизно 3 роки, враховуючи потребу підприємства в теплі, а дохідність на вкладений капітал 25% річних. Компанія буде мати довгостроковий прямий договір на поставку електроенергії.

Nota Energy – енергетичний девелопер та інжинірингова компанія повного циклу, що створює та інвестує в енергетичні активи для бізнесу та інвесторів. Зараз у портфелі компанії – проєкти більш ніж на 500 МВт потужності приєднання, вартістю близько €540 млн.

