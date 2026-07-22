- Тип
- Актуально Актуально
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
NovaPay запускає реферальну програму: запрошуйте друзів і отримуйте від 100 до 500 грн бонусів
У NovaPay стартує реферальна програма, яка дозволяє отримувати винагороду за рекомендацію застосунку друзям та знайомим. Бонуси нараховуються обом учасникам після виконання умов програми.
До участі можна запросити як нових користувачів, так і тих, хто вже має застосунок NovaPay, але ще не оформив кредитну картку.
"Реферальна програма – це один із найкращих способів знайомити нових користувачів із сервісом через рекомендації людей, яким вони довіряють. Ми зробили процес максимально простим: достатньо поділитися посиланням, а потім у застосунку відстежувати весь шлях запрошеного – від реєстрації чи оформлення кредитної картки до отримання винагороди. Усі перевірки виконуються автоматично, без додаткових звернень до служби підтримки", – зазначила Яна Левада, директорка з розвитку роздрібного бізнесу NovaPay.
Щоб скористатися програмою, достатньо:
- відкрити розділ "Запросити друзів" у меню Бонуси застосунку NovaPay;
- обрати контакт із телефонної книги або скопіювати універсальне реферальне посилання;
- надіслати запрошення будь-яким зручним способом: через месенджер, SMS або QR-код.
Якщо людина ще не користується NovaPay, їй потрібно зареєструватися, відкрити дебетну картку та здійснити з неї оплату на суму від 100 грн. Це може бути покупка в магазині чи інтернеті, оплата комунальних послуг, поповнення мобільного, оплата доставки або переказ на рахунок юридичної особи. Якщо ж людина вже має застосунок NovaPay, достатньо оформити кредитну картку та також оплатити нею покупку від 100 грн, витрата має бути з кредитного ліміту. Після виконання цих умов система автоматично перевірить операції та протягом двох годин нарахує бонус.
За кожне успішне запрошення бонус отримують обидва учасники програми:
- по 100 грн – якщо запрошений користувач відкрив дебетову картку та виконав умови програми;
- по 250 грн – якщо запрошений користувач оформив кредитну картку та виконав умови програми;
- 500 грн – додатковий бонус за 10 успішно запрошених друзів, які виконали умови реферальної програми.
У застосунку також доступний детальний статус кожного запрошення. Якщо користувач ще не завершив необхідні дії, йому можна надіслати нагадування одним натисканням. Реферальна програма вже доступна всім користувачам застосунку NovaPay.
NovaPay – міжнародний фінансовий сервіс із групи компаній NOVA ("Нова пошта"), який уже 14 років створює зручні фінансові рішення для приватних осіб і бізнесу, працюючи онлайн та офлайн у понад 3600 відділеннях по всій Україні. Застосунок NovaPay – це інноваційна фінансова платформа з окремими профілями для особистих і підприємницьких потреб.
Офіційні правила реферальної програми "Запроси друга" доступні за посиланням.
ТОВ "НоваПей", ЄДРПОУ 38324133. Рішення НБУ про включення до Реєстру платіжної інфраструктури № 21/770-рк від 28.04.2023. Ліцензія НБУ на надання фінансових платіжних послуг № 21/770-рк від 28.04.2023. Ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій №58 від 01.05.2023