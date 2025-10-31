Офіційна заява ТОВ "Три О" щодо блокування представниками АТ "Ощадбанк" доступу орендарів до приміщень БФК Gulliver

Шановні партнери!

Дій представників АТ "Ощадбанк", які замість забезпечення безперебійної роботи цілком функціонального комплексу блокують його роботу, попередивши про це орендарів за кілька годин, не піддаються аналізу і оцінці. Сьогодні о 9 ранку представниками банку був заблокований доступ працівників та представників орендарів до приміщень, посилаючись на несправність інженерних систем, яка створює загрозу для безпеки працівників та відвідувачів.

Наголошуємо: Всі конструктивні елементи, інженерні системи, обладнання та механізми БФК Gulliver знаходяться в працездатному стані і можуть працювати у штатному режимі, заявлених представниками АТ "Ощадбанк" технічних причин для зачинення об’єкту немає, як і відсутня небезпека для орендарів та відвідувачів.

Усі працівники команди "Три О" знаходяться на свої місцях, наша присутність гарантує безпечну експлуатацію об’єкту. Натомість, представники АТ "Ощадбанк" ставлять завдання своїм підрядникам припинити роботу обладнання підвищеної небезпеки, тим самим самостійно створюючи загрозу виникнення аварій, а також намагаються не допускати на територію відсутніх у АТ "Ощадбанк" критично важливих спеціалістів, які забезпечують нормальне функціонування інженерних систем.

Створення ситуації, яка триває від ранку сьогодні свідчить лише про неможливість забезпечення АТ "Ощадбанк" належного, безпечного і безперебійного функціонування БФК Gulliver. Очевидним є те, що задля уникнення відповідальності за безпеку працівників і відвідувачів при самостійному управлінні БФК Gulliver представники АТ "Ощадбанк" вдалися до єдиного рішення, яке влаштовує виключно лише їх – зупинити роботу комплексу. Всі неправдиві заяви представників АТ "Ощадбанк" про причини блокування комплексу є нічим іншим, аніж виправдання власної неспроможності.

У результаті цих дій орендарі вивозять товар та обладнання, переміщують свої проєкти на інші локації, вакантність торговельних і офісних площ у комплексі швидко зростає. Це завдає шкоди бізнесам та створює для них репутаційні ризики, і найголовніше - знижує ринкову цінність активу. Це позбавляє заробітку працівників орендарів, особливо у випадках, де їх заробіток залежить від результатів діяльності. Особливо боляче це вдаряє по малому бізнесу, для якого ця торгова точка — єдине джерело доходу, удар по десятках підприємців і тисячах працівників, які залишаються без заробітку.

Після гучних заяв державних банків про "перемогу" маємо реальність: паралізована робота об’єкту, втрати бізнесу, збільшення вакансій, вивезення товарів, відтік клієнтів, втрата ринкової вартості та удар по економіці столиці. Чи захоче бізнес далі інвестувати і працювати там, де державні рішення зруйнували довіру до інституцій і поставили під загрозу елементарну передбачуваність на ринку? Відповідь на це питання очевидна.