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ОТП Банк привіз до Дніпра концептуальний арткар Scirocco, що символізує новий підхід до купівлі авто

ОТП Банк привіз до Дніпра концептуальний арткар Scirocco, що символізує новий підхід до купівлі авто
ОТП Банк привіз до Дніпра концептуальний арткар Scirocco, що символізує новий підхід до купівлі авто

АТ "ОТП Банк" продовжив участь у всеукраїнському автомобільному турі Kyiv Car Fest on Tour та 14-16 серпня представив на фестивалі у Дніпрі концептуальний Volkswagen Scirocco.

На заході хетчбек Scirocco від ОТП Банк виглядав як справжній арт‑об’єкт, що є символом креативної ідеї "Пиляємо ціну авто на платежі". Яскравий автомобіль привернув увагу відвідувачів та став однією з помітних візуальних локацій фестивалю.

Kyiv Car Fest on Tour – масштабна автомобільна подорож команди Kyiv Car Fest, яка цього літа охоплює 11 міст України та Кишинів. Загалом у турі була запланована участь понад тисячі унікальних автомобілів. Дніпро став другим містом, куди ОТП Банк приїхав із цим яскравим авто. Першою локацією був Кам’янець-Подільський, де 25–26 липня відбувся один із етапів автомобільної подорожі.

Партнерство банку з фестивалем спрямоване на підтримку автомобільної культури та розвиток автомобільного сегмента. Співпраця ОТП Банк та Kyiv Car Fest вже має свою історію: у травні та вересні 2025 року банк виступив фінансовим партнером фестивалю, а також підтримав захід цьогоріч навесні.

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