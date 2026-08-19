ОТП Банк привіз до Дніпра концептуальний арткар Scirocco, що символізує новий підхід до купівлі авто

АТ "ОТП Банк" продовжив участь у всеукраїнському автомобільному турі Kyiv Car Fest on Tour та 14-16 серпня представив на фестивалі у Дніпрі концептуальний Volkswagen Scirocco.

На заході хетчбек Scirocco від ОТП Банк виглядав як справжній арт‑об’єкт, що є символом креативної ідеї "Пиляємо ціну авто на платежі". Яскравий автомобіль привернув увагу відвідувачів та став однією з помітних візуальних локацій фестивалю.

Kyiv Car Fest on Tour – масштабна автомобільна подорож команди Kyiv Car Fest, яка цього літа охоплює 11 міст України та Кишинів. Загалом у турі була запланована участь понад тисячі унікальних автомобілів. Дніпро став другим містом, куди ОТП Банк приїхав із цим яскравим авто. Першою локацією був Кам’янець-Подільський, де 25–26 липня відбувся один із етапів автомобільної подорожі.

Партнерство банку з фестивалем спрямоване на підтримку автомобільної культури та розвиток автомобільного сегмента. Співпраця ОТП Банк та Kyiv Car Fest вже має свою історію: у травні та вересні 2025 року банк виступив фінансовим партнером фестивалю, а також підтримав захід цьогоріч навесні.