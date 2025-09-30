Запланована подія 2

Перша RoboLab в Україні: у КНУБА відкриють робототехнічну лабораторію

У Києві запустять перший пілотний проєкт RoboLab / Мінцифри

Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА) став першим закладом в Україні, де відкриють робототехнічну лабораторію RoboLab. Тут студенти, викладачі та інноватори зможуть працювати над створенням роботів, тестувати нові ідеї та застосовувати технології 3D-моделювання й штучного інтелекту.

про це інформує пресслужба Мінцифри.

КНУБА стане першим університетом з RoboLab

Київський національний університет будівництва та архітектури став першим майданчиком для створення робототехнічної лабораторії RoboLab. Тут студенти, викладачі та інноватори зможуть розробляти роботів, втілювати свої ідеї та працювати з технологіями 3D-моделювання й штучного інтелекту.

Заклад обрали серед 16 київських університетів. Переможця визначало незалежне журі, враховуючи наявний досвід у сфері робототехніки, можливості забезпечити простір і команду кваліфікованих фахівців.

У новій лабораторії зможуть працювати всі охочі, перетворюючи свої ідеї на реальні технології. Після пілотного запуску в КНУБА планується поширити найкращий досвід на інші університети України.

Мета — створити умови, за яких проривні українські розробки народжуватимуться ще під час навчання, а проєкти не залишатимуться лише на папері.

Про проєкт 

RoboLab – це пілотний державний проєкт в Україні, ініційований Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки, метою якого є створення сучасних робототехнічних лабораторій у вишах. Перша лабораторія вже відкрита в одному з київських університетів і оснащена спеціалізованим обладнанням, платформами, програмним забезпеченням для 3D-моделювання та інструментами штучного інтелекту, що дозволяє студентам і викладачам розробляти та тестувати роботизовані рішення, поєднуючи навчання з практичними проєктами.

Проєкт RoboLab має на меті створення інноваційного середовища для розвитку робототехніки, підготовки нових фахівців і стимулювання інженерної освіти в Україні. Лабораторії розраховані на до 30 робочих місць і оснащені комплектами мехатроніки, роботизованими платформами, програмним забезпеченням для 3D-моделювання та інструментами штучного інтелекту.

Реалізація проєкту відбувається за підтримки Асоціації робототехніки та автоматизованих систем, технологічних компаній Ajax Systems і Deus Robotics, а також Ukraine-Moldova American Enterprise Fund. Пілотна лабораторія відкрилася у київському університеті, а в подальшому планується масштабування проєкту на інші заклади вищої освіти по всій країні.

RoboLab дає студентам і науковцям можливість реалізовувати власні ідеї, запускати освітні та дослідницькі проєкти, а також втілювати розробки у практичні технології.

Нагадаємо, у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського відкрили лабораторію з конструювання та робототехніки, створену компанією Ajax Systems у партнерстві з університетом. Це вже п’ятий освітній простір у межах спільної програми, яка має на меті розвиток практичних навичок майбутніх інженерів.

Автор:
Ольга Опенько