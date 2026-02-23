Податкова та Мінфін не підтримали жорсткий ліміт нікотину в паучах через фіскальні ризики

Державна податкова служба (ДПС) та Міністерство фінансів виступили проти встановлення граничного рівня нікотину у паучах на рівні 1 мг, як це передбачає законопроєкт №14110-д. У відомствах попереджають про ризик скорочення акцизних надходжень до держбюджету.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пропозиціях ДПС та експертному висновку Мінфіну до законопроєкту.

Згідно з даними податкової, в Україну імпортуються паучі з вмістом нікотину 11, 12, 15,5 та 16,5 мг/порцію.

"Оскільки після встановлення вимог до виробництва та обігу нікотиновмісних продуктів для орального застосування, зокрема обмеження вмісту нікотину на рівні 1 мг/порцію, як це передбачено законопроєктом, може виникнути ризик зниження надходжень акцизного податку через заборону обігу продуктів із вмістом нікотину вище встановленого рівня (які наразі присутні на ринку), пропонується виключити зазначене обмеження із законопроєкту", – зазначили в ДПС.

За оцінками Мінфіну, у разі запровадження цієї ініціативи в 2026 році бюджет може втратити близько 1,2 млрд грн акцизного податку та ПДВ.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №14110-д щодо регулювання нікотинових паучів і рекомендував ВР ухвалити його у першому читанні за основу.

Законопроєкт передбачає заборону продажу паучів неповнолітнім, заборону реклами, спонсорства та промоції, розміщення медичного попередження на упаковці не менш як на 65% її площі, а також граничний вміст – 1 мг нікотину в одному паучі.

Українські бізнес-асоціації висловилися проти законопроєкту №14110-д, який фактично запроваджує заборону обігу нікотинових паучів, адже це, на їхню думку, призведе до негативних фінансово-економічних наслідків та погіршення інвестиційного клімату.

Восени депутати вже розглядали ідею заборони продажу нікотинових паучів в Україні. Ключовими аргументами проти заборони паучів були їхнє поширене використання військовими на фронті та значні податкові надходження до бюджету, які, за даними нардепів, перевищують 1 млрд грн.

Під час попередніх обговорень законопроєкту депутати зазначали, що повна заборона нікотинових паучів може перевести ринок у тіньовий сектор і зменшити акцизні надходження до бюджету. Натомість державне регулювання дозволить контролювати вміст нікотину та запобігти продажу неповнолітнім.

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС рекомендував доопрацювати законопроєкт №14110-д про регулювання нікотинових паучів з урахуванням норм ЄС та після консультацій з Єврокомісією. На його думку, обмеження в 1 мг на пауч може стати технічним бар'єром у торгівлі з Євросоюзом.