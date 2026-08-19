Понад 3,2 млн грн на допомогу Силам оборони: підсумки зборів "Ми – Україна" за липень

У липні під час ефіру телемарафону "Єдині новини" телеканал "Ми – Україна" спільно з глядачами зібрав 3 206 331 грн на потреби Сил оборони України.

Кошти надходили безпосередньо на рахунки військових підрозділів, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Серед них підрозділи ЗСУ, Сил безпілотних систем, територіальної оборони, розвідки, прикордонники та бойові медики.

Про актуальні потреби та те, на що саме спрямовуються зібрані кошти, в ефірі "Ми – Україна" розповідають командири, речники та військовослужбовці. Це FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси, засоби для медичної евакуації та інше обладнання, необхідне для виконання бойових завдань.

Про те, що стоїть за цифрою липневих донатів, розповів ведучий Богдан Машай:

"Липневий результат зборів – це індикатор того, що ані період відпусток, ані втома та виснаження на п'ятому році повномасштабної війни не перервали зв'язок між тилом і фронтом. Якщо у 2022-му українці жили емоціями гніву та люті, то влітку 2026-го – маленькими щоденними справами заради спільної мети. Кожна гривня в кожному зборі – це вчинок. Я дякую кожному, хто попри все продовжує йти пекельним шляхом, який випав на нашу долю. І власним прикладом мотивує рухатися вперед людей довкола. Ви найкращі!"

За кожним таким збором конкретний запит військових і тисячі внесків людей, які продовжують допомагати. І тут немає малих донатів: кожна гривня може стати саме тією, якої бракує, щоб закрити збір на FPV-дрони, НРК, засоби медичної евакуації чи іншу необхідну на фронті техніку.

Команда "Ми – Україна" дякує кожному, хто долучається до зборів, підтримує українських захисників і не припиняє допомагати. Окрема подяка нашим глядачам за довіру до "Ми – Україна".