Правду не відключити: учасником соціальної ініціативи з підтримки прифронтових медіа став ОТП Банк

АТ "ОТП Банк" став частиною проєкту, спрямованого на допомогу ЗМІ у прифронтових регіонах. Зокрема мова йде про "Кордон.Медіа" з Сум, "МОСТ" з Херсона, "МикВісті" з Миколаєва, "Ґвари" з Харкова, "Dnipro.media" з Дніпра.

Кампанія "Критична інфраструктура" вже зібрала 1,5 млн грн – до неї долучилися відповідальні бізнеси та небайдужі люди, а ініціаторами виступили "Українська правда", "ДТЕК" та бренд Darmili.

В основі збору – благодійна колекція худі й футболок, розроблених дизайнеркою Ельвірою Гасановою. Увесь прибуток, отриманий від продажу одягу, направляється на підтримку роботи редакцій.

"Незалежна журналістика сьогодні потребує не меншої підтримки, ніж енергетика, фінансова система чи інші сфери. ОТП Банк долучився до проєкту "Критична інфраструктура", бо щиро вірить: без незалежних медіа неможливо зберегти ані довіру, ані стійкість суспільства. Ця ініціатива спрямована на тих, хто щодня працює з фактами. Підтримуючи незалежні прифронтові медіа, ми допомагаємо суспільству залишатися свідомим і сильним, адже правда – це не абстрактне поняття, а фундамент стабільності", – зазначив Володимир Мудрий, голова правління ОТП Банк.

Ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р.