Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Правду не відключити: учасником соціальної ініціативи з підтримки прифронтових медіа став ОТП Банк

Учасником соціальної ініціативи з підтримки прифронтових медіа став ОТП Банк
Учасником соціальної ініціативи з підтримки прифронтових медіа став ОТП Банк

АТ "ОТП Банк" став частиною проєкту, спрямованого на допомогу ЗМІ у прифронтових регіонах. Зокрема мова йде про "Кордон.Медіа" з Сум, "МОСТ" з Херсона, "МикВісті" з Миколаєва, "Ґвари" з Харкова, "Dnipro.media" з Дніпра. 

Кампанія "Критична інфраструктура" вже зібрала 1,5 млн грн – до неї долучилися відповідальні бізнеси та небайдужі люди, а ініціаторами виступили "Українська правда", "ДТЕК" та бренд Darmili.

В основі збору – благодійна колекція худі й футболок, розроблених дизайнеркою Ельвірою Гасановою. Увесь прибуток, отриманий від продажу одягу, направляється на підтримку роботи редакцій.

"Незалежна журналістика сьогодні потребує не меншої підтримки, ніж енергетика, фінансова система чи інші сфери. ОТП Банк долучився до проєкту "Критична інфраструктура", бо щиро вірить: без незалежних медіа неможливо зберегти ані довіру, ані стійкість суспільства. Ця ініціатива спрямована на тих, хто щодня працює з фактами. Підтримуючи незалежні прифронтові медіа, ми допомагаємо суспільству залишатися свідомим і сильним, адже правда – це не абстрактне поняття, а фундамент стабільності", – зазначив Володимир Мудрий, голова правління ОТП Банк.

Ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р. 