Прокуратура вимагає повернути державі 67 млн грн за завищену вартість електроенергії для критичної інфраструктури

Понад 67 мільйонів гривень має бути повернуто державі через завищені ціни на електроенергію, яку постачали для об’єктів критичної інфраструктури.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Подільська окружна прокуратура Києва звернулась до Господарського суду столиці з позовом від Державного агентства водних ресурсів України проти приватного товариства, яке займалося постачанням.

У межах досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за фактами привласнення бюджетних коштів і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, встановлено, що у 2022 році між Управлінням каналу Дніпро-Донбас і приватною компанією було укладено шість договорів на постачання електроенергії.

Електроенергія постачалась для об’єктів критичної інфраструктури у Дніпропетровській та Харківській областях. Однак, згідно з висновками судової економічної експертизи, вартість енергії в договорах була суттєво завищена, що спричинило шкоду інтересам держави на понад 67 мільйонів гривень.

Прокуратура вимагає визнати недійсними як самі договори, так і додаткові угоди до них, а також стягнути з підприємства відповідну суму на користь держави. Господарський суд міста Києва відкрив провадження у цій справі.

Додамо, Львівська обласна прокуратура повернула державі землі енергетики у Трускавецькій та Стрийській громадах, а також Самбірському районі. Недобросовісні орендарі земельних ділянок, яким вони були надані під будівництво енергетичних об’єктів, не виконали свої зобов’язання за договорами.