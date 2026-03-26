USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

Чотири роки
великої війни
Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026
20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ платників

податків 2025
Історії успіху

з Ощадом
Найкращі 
роботодавці 2025
Власна 

справа
Інвестиції 

в освіту
Навчання

для життя
ТОП 50 

СЕО
Вільна 

енергія
Smart 

Money

Ринок оренди без застави: в Україні запускають новий стандарт безпеки житла / VUSO

Страхова компанія VUSO у партнерстві із сервісом Tenant запускає нову страхову програму для ринку нерухомості, яка може суттєво змінити підхід до довгострокової оренди житла в Україні.

Програма передбачає страхування відповідальності орендаря замість традиційної застави – інструменту, який десятиліттями залишався базовим стандартом, попри високий рівень конфліктів і недовіри між сторонами.

Механіка проста: орендар обирає квартиру, підписує договір оренди та оформлює страховий договір. Натомість власник отримує фінансовий захист із покриттям, що значно перевищує суму застави.

Передбачено три варіанти програми: страховий платіж – від 4 000 до 17 000 грн, страхове покриття – від 100 000 до 500 000 грн.

Традиційна модель оренди в Україні формувалась в умовах низького рівня довіри. Саме тому застава, яка зазвичай становить 1–2 місячні платежі (а іноді й більше), стала стандартом. Водночас вона створює значне фінансове навантаження для орендаря і часто не покриває реальних ризиків для власника. Наприклад, за поточних ринкових умов оренда житла коштує від 12 000 до 47 000 грн, а застава може сягати 36 000–140 000 грн.

Запропонована модель є новою для українського ринку, однак подібні рішення вже тривалий час застосовуються в інших країнах як більш ефективний спосіб управління ризиками. Вона змінює саму логіку орендних відносин – від недовіри та "ручних домовленостей" до прозорих правил і фінансових інструментів.

Як зазначає засновник сервісу Tenant Богдан Половінський: "Ринок оренди в Україні роками існує в моделі недовіри, де застава стала вимушеним компромісом, а не реальним інструментом захисту. Ми пропонуємо системне рішення, яке підвищує безпеку для власника і водночас знімає фінансовий бар’єр для орендаря. Це крок до зрілого і цивілізованого ринку".

Партнерство СК VUSO та сервісу Tenant спрямоване на формування нового стандарту безпеки в оренді житла, який дозволить знизити рівень конфліктів, підвищити передбачуваність угод і зробити ринок більш прозорим.

За словами директора з розвитку стратегічного партнерства СК VUSO Ярослава Гончарука: "Цей продукт формує нову модель взаємовідносин на ринку оренди та відповідає сучасним європейським підходам до управління ризиками".

Оформлення страхового полісу відбувається повністю онлайн – без відвідування офісу, з електронною оплатою та швидким підписанням. Фото надане пресслужбою СК VUSO

Довідка

VUSO (ВУСО)  один із провідних українських страховиків, який понад 25 років формує надійні та ефективні рішення у сфері фінансового захисту громадян і бізнесу. У 2025 році компанія увійшла до трійки лідерів страхового ринку України. Згідно з Витягом із Державного реєстру фінансових установ від 23.04.2024 №№ 27-0027/31525 СК VUSO має право здійснювати діяльність за 1-14 та 16-18 класами страхування.

Сервіс Tenant  розробник інноваційної моделі оренди житла без застави, яка поєднує страхування, цифрові рішення та нові стандарти взаємодії між учасниками ринку.

23 квітня 2024 року Національний банк України переоформив компанії ліцензії на здійснення страхової діяльності СК VUSO (33 на добровільні та 17 на обов’язкові види страхування – з 01.01.2024) на повний перелік видів прямого страхування та вхідного перестрахування. Актуальна інформація – на офіційному сайті.