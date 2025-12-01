Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Актуально Актуально
Категорія
Новини
Дата публікації

Sense Bank, Google Cloud та Wise IT провели спільний захід про АІ для бізнесу

Sense Bank, Google Cloud та Wise IT провели спільний захід про АІ для бізнесу
Sense Bank, Google Cloud та Wise IT провели спільний захід про АІ для бізнесу

Sense Bank спільно з Wise IT та Google Cloud провели подію "Sense Brunch: Як АI від Google змінює бізнес". Захід у просторі преміального банкінгу Sense Club об’єднав представників середнього та корпоративного бізнесу, технологічних партнерів і експертів банку.

Учасникам презентували практичні кейси застосування ШІ у бізнес-процесах та можливості Google Gemini – нової мультимодальної моделі, здатної працювати з текстами, кодом, зображеннями, аудіо та відео. Ці інструменти відкривають компаніям нові можливості для автоматизації, аналітики та підвищення продуктивності.

Фото 2 — Sense Bank, Google Cloud та Wise IT провели спільний захід про АІ для бізнесу
Влад Патенко

Під час події експерти Google Cloud Влад Патенко, Customer Engineering Manager, та Анна Дорошенко, Enterprise Account Executive, представили кейси впровадження Google AI у глобальних компаніях.

Фото 3 — Sense Bank, Google Cloud та Wise IT провели спільний захід про АІ для бізнесу
Анна Дорошенко

Представники Sense Bank – Дмитро Чернега, керівник відділу роботизації, та Олександр Драгін, CIO банку – розповіли про внутрішні проєкти з використанням інструментів Google та досвід переходу банку на хмарні рішення.

Фото 4 — Sense Bank, Google Cloud та Wise IT провели спільний захід про АІ для бізнесу
Євгеній Бачинський та Дмитро Чернега

Завершилася подія панельною дискусією «AI у бізнесі: як перетворити виклики на можливості» за модераторства Олександра Коваля, Google Workspace Product Manager at Wise IT. Учасники – Олександр Драгін, CIO Sense Bank, Олександр Конівненко, Head of Digital Data Department at Netpeak, Євгеній Бачинський, Vice President at Sigma Software – обговорили майбутнє штучного інтелекту в Україні, потенціал AI-рішень для різних галузей та актуальні виклики цифрової трансформації.