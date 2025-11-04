Sense Bank інтегрував ШІ-помічника в базу знань для клієнтів

Відтепер у базі знань Sense Bank для клієнтів працює штучний інтелект, що суттєво пришвидшує пошук інформації та робить процес більш комфортним для користувачів.

База знань Sense Bank — це онлайн-платформа, де усі категорії клієнтів можуть самостійно знаходити необхідну інформацію про продукти й сервіси банку. Тут зібрані інструкції, поради та статті, які допомагають швидко розібратися з будь-яким питанням — від відкриття картки та умов її обслуговування до користування мобільним застосунком Sense SuperApp.

Якщо раніше клієнт отримував посилання на статті й самостійно шукав потрібну інформацію, то тепер відповідь формується безпосередньо штучним інтелектом — у вигляді готового й точного пояснення.

ШІ аналізує запит, самостійно знаходить релевантні матеріали у базі знань, опрацьовує їх та надає консолідовану відповідь. Відтак користувачу не потрібно витрачати час на додатковий пошук та перегляд статей.

Ключовою інновацією стала можливість голосової взаємодії: користувач може поставити запитання голосом і отримати аудіовідповідь — тією мовою, якою було сформовано запит. ШІ-помічник підтримує 50 мов світу.

Крім того, оновлення підвищує ефективність роботи команди: система автоматично формує звітність із переліком статей, які потребують актуалізації, а штучний інтелект генерує тексти й відеоматеріали для поповнення бази знань.