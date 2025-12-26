Sense Bank видав першу іпотеку для ВПО за новим механізмом держпідтримки у межах "єОселі"

Державний Sense Bank видав перший іпотечний кредит внутрішньо переміщеній особі за новим механізмом державної допомоги, який реалізується Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом України в межах програми "єОселя".

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресреліз банку.

Кредит отримав Олег Романчук, який через бойові дії був змушений змінити місце проживання родини та придбати житло в одному з населених пунктів поблизу Києва.

Новий механізм держпідтримки передбачає надання підтримки не лише у формі пільгового кредитування, а й через часткове відшкодування витрат. Право на компенсацію мають ВПО та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях, які не володіють житлом (за винятком об’єктів у зоні активних бойових дій) та не відчужували нерухомість протягом останніх 36 місяців.

Як можна отримати іпотеку

Програма передбачає:

компенсацію до 70% власного внеску, однак не більш ніж 30% вартості житла;

компенсацію до 70% щомісячного платежу протягом першого року кредитування (до 150 тис. грн);

відшкодування витрат, пов’язаних з оформленням угоди (до 40 тис. грн);

максимальна вартість житла в межах програми становить 2 млн грн, мінімальний власний внесок – від 30% ціни об’єкта.

Щоб отримати держдопомогу у Sense Bank, позичальники мають подати заявку через застосунок "Дія", обрати цей банк як банк-партнер і звернутися до відділення для оформлення паперової заяви.

Після ухвалення рішення Пенсійним фондом банк приймає кредитне рішення та інформує ПФУ. Державні кошти перераховуються на ескроу-рахунок, відкритий для Пенсійного фонду в Sense Bank.

За словами директорки з розвитку іпотечного кредитування Sense Bank Орисі Юзвишин, співпраця з Пенсійним фондом є частиною стратегії банку з розширення партнерства з державними інституціями та підвищення доступності житла. Вона зазначила, що підтримка таких програм сприяє економічному відновленню та зміцненню фінансової стійкості країни.

Нагадаємо, у 2025 році Sense Bank видав понад 757 іпотечних кредитів на суму більш ніж 1,5 млрд грн у межах програми "єОселя". У банку очікують, що подальша взаємодія з державними органами дозволить розширити охоплення програми та збільшити кількість її учасників.