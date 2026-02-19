Сервіс як стратегія: як "ПЗУ Україна" зміцнила позиції в сегменті КАСКО у 2025 році

2025 рік остаточно закріпив зміну ролі КАСКО на українському страховому ринку. Якщо раніше добровільне автострахування часто розглядалося як додатковий або вимушений елемент захисту, то сьогодні воно дедалі частіше стає базовим інструментом управління ризиками – як для приватних автовласників, так і для бізнесу з власними автопарками. На цьому тлі результати СК "ПЗУ Україна" виглядають показовими.

Згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за підсумками 12 місяців 2025 року, компанія суттєво наростила обсяги бізнесу. Чистий прибуток СК "ПЗУ Україна" становить 330,9 млн грн, а фінансовий результат страховика до оподаткування – 391,0 млн грн.

Одним із ключових драйверів зростання залишалося добровільне страхування наземного транспорту: сегмент КАСКО та суміжні продукти формували близько 17–18% страхового портфеля компанії, продемонструвавши позитивну динаміку порівняно з попереднім роком.

У 2025 році клієнти дедалі частіше обирали не мінімальне покриття, а рішення, які дозволяють прогнозувати фінансові наслідки страхових подій у складному середовищі. Особливо це стосується корпоративного сегменту, де простій транспорту або незаплановані витрати на відновлення автомобілів напряму впливають на операційну ефективність бізнесу.

У цьому контексті "ПЗУ Україна" у 2025 році зробила ставку не на косметичні зміни КАСКО, а на адаптацію продукту до нової архітектури ризиків, з якими реально працює ринок. Йдеться про перегляд підходів до наповнення програм, лімітів відповідальності та сценаріїв врегулювання – з урахуванням як класичних страхових подій, так і ризиків, які ще кілька років тому не були типовими для автострахування.

Одним із таких елементів стало додаткове покриття воєнних ризиків у КАСКО, яке у 2025 році перестало бути формальною опцією. У договорах чітко визначені страхові ризики – зокрема пошкодження транспортних засобів унаслідок ракетних ударів або дій БпЛА, а також прозоро зафіксовані виключення щодо територій активних бойових дій. Для корпоративних клієнтів це означає не просто "ширше покриття", а зрозумілу модель ризику, яку можна закладати у фінансове та операційне планування.

Показово, що якість КАСКО-продукту "ПЗУ Україна" у 2025 році отримала й професійне визнання ринку. Компанія двічі була відзначена галузевими преміями – FineAwords та Ukrainian Business Award (UBA) – у категорії, пов’язаній із КАСКО. Для страхового ринку такі нагороди радше є індикатором системної роботи з продуктом і врегулюванням, ніж разовим маркетинговим успіхом.

Коментуючи підсумки року, директор з продажів СК "ПЗУ Україна" Володимир Герасименко зазначає, що результати в КАСКО стали логічним наслідком обраної стратегії.

Нашим головним пріоритетом був і залишається клієнтський сервіс. Ми виходимо з того, що для клієнта КАСКО – це передусім впевненість у передбачуваності процесів, фінансовій стабільності та підтримці з боку страховика в складній ситуації. Тому фокус компанії був спрямований на побудову системного сервісу: швидке та прозоре врегулювання, чіткі й зрозумілі процедури, якісну комунікацію на всіх етапах взаємодії. Володимир Герасименко, директор з продажів СК "ПЗУ Україна"

Він також додав, що паралельно компанія вдосконалювала наповнення програм, підходи до оцінки ризиків і роботу з корпоративним сегментом.

"Але саме сильний сервіс став фундаментом, на якому вибудовується довіра клієнтів. І вже як результат цієї системної роботи ми бачимо посилення позицій КАСКО в портфелі компанії та стабільну позитивну динаміку в сегменті", – наголосив Володимир Герасименко.

У сегменті КАСКО конкуренція все менше зводиться до ціни й дедалі більше – до здатності страховика працювати з реальними ризиками клієнтів. Для ринку це означає перехід від стандартних рішень до більш точних і продуманих продуктів, де важливі не лише умови договору, а й логіка їх застосування на практиці. Саме в такій площині у 2025 році cформувався новий запит клієнтів, з яким страховикам працювати в 2026 році – на прогнозованість, чіткі правила гри та партнерський підхід у страхуванні.