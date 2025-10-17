Запланована подія 2

Дата публікації

Що таке Фанжу та чому його варто спробувати

Фанжу
Фанжу – це новий бренд. Фото надане рекламодавцем

Що таке Фанжу?

Фанжу – це новий бренд дуже популярного у світі корейського алкогольного напою соджу.

Фанжу  відкриває нову алкогольну культуру сходу нашому споживачу.

Які є смаки Фанжу?

Лінійка включає шість яскравих фруктових смаків: яблуко, ананас, кавун, манго-маракуйя, цитрус і персик. Кожен варіант має свій характер: від освіжаючого до глибоко-екзотичного… але це завжди чистий, м’який та натуральний смак. 

У чому фішка назви?

У назві Funju зашифрована ідея: fun + ju (кор. "напій") "Funju  частина сучасної корейської алкогольної культури". "Напій, що поєднує традиції та нові сучасні смаки та традиції".

Що таке соджу і звідки він прийшов?

Соджу (소주 традиційний корейський алкогольний напій, який має понад 700 років історії. Спочатку його дистилювали з рису, пшона або ячменю, але з часом технологія виробництва спростилася: сучасне соджу здебільшого виготовляється з етилового спирту рослинного походження (переважно з тапіоки, солодкої картоплі або зерна), води, невеликої кількості цукрута та мінералів.

Міцність класичного соджу зазвичай коливається від 12 до 17%, що робить його легшим за горілку, але міцнішим за вино. Завдяки своїм властивостям, соджу ідеально підходить для розмов за столом, компаній, вечерь або легких коктейлів.

Чому соджу стає популярним у світі?

Молодь у всьому світі дедалі частіше обирає напої з нижчою міцністю. Окрім того, культура K-pop, K-drama та корейська гастрономія формують нові патерни поведінки споживачів. Соджу  частина цієї історії.

Як правильно споживати Фанжу?

  1. Класично  у склянках по 50 мл, як у Кореї. Бажано подавати охолодженим.
  2. Змішати з фруктовим соком  отримуємо легкий коктейль без зайвого алкоголю.
  3. З льодом і тоніком  освіжає.
  4. З пивом  виходить смачне фруктове пиво. 
  5. З їжею  чудово поєднується з азійською кухнею, морепродуктами, суші, м’ясом.

Запуск корейського соджу в Україні під брендом "Фанжу"  це дуже вдала підтримка світового тренду.

Фанжу представлений в Україні серед лінійки корейських алкогольних напоїв.