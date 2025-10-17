Що таке Фанжу та чому його варто спробувати

Що таке Фанжу?

Фанжу – це новий бренд дуже популярного у світі корейського алкогольного напою соджу.

Фанжу – відкриває нову алкогольну культуру сходу нашому споживачу.

Які є смаки Фанжу?

Лінійка включає шість яскравих фруктових смаків: яблуко, ананас, кавун, манго-маракуйя, цитрус і персик. Кожен варіант має свій характер: від освіжаючого до глибоко-екзотичного… але це завжди чистий, м’який та натуральний смак.

У чому фішка назви?

У назві Funju зашифрована ідея: fun + ju (кор. "напій") –"Funju – частина сучасної корейської алкогольної культури". "Напій, що поєднує традиції та нові сучасні смаки та традиції".

Що таке соджу і звідки він прийшов?

Соджу (소주) – традиційний корейський алкогольний напій, який має понад 700 років історії. Спочатку його дистилювали з рису, пшона або ячменю, але з часом технологія виробництва спростилася: сучасне соджу здебільшого виготовляється з етилового спирту рослинного походження (переважно з тапіоки, солодкої картоплі або зерна), води, невеликої кількості цукрута та мінералів.

Міцність класичного соджу зазвичай коливається від 12 до 17%, що робить його легшим за горілку, але міцнішим за вино. Завдяки своїм властивостям, соджу ідеально підходить для розмов за столом, компаній, вечерь або легких коктейлів.

Чому соджу стає популярним у світі?

Молодь у всьому світі дедалі частіше обирає напої з нижчою міцністю. Окрім того, культура K-pop, K-drama та корейська гастрономія формують нові патерни поведінки споживачів. Соджу – частина цієї історії.

Як правильно споживати Фанжу?

Класично – у склянках по 50 мл, як у Кореї. Бажано подавати охолодженим. Змішати з фруктовим соком – отримуємо легкий коктейль без зайвого алкоголю. З льодом і тоніком – освіжає. З пивом – виходить смачне фруктове пиво. З їжею – чудово поєднується з азійською кухнею, морепродуктами, суші, м’ясом.

Запуск корейського соджу в Україні під брендом "Фанжу" – це дуже вдала підтримка світового тренду.

Фанжу представлений в Україні серед лінійки корейських алкогольних напоїв.