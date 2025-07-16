Sport Marketing Marathon 2025 стартував з продажами: головна подія року, на якій народжуються чемпіони серед брендів

Sport Marketing Marathon — це стратегічний марафон, де формулу успіху спортивного бренду виведуть 300+ геймченджерів спортивного маркетингу у 10 піт-стопах, спікерських колах і нетворкінгових зонах.

10 вересня 2025 Київ перетвориться на арену для найсміливіших гравців ринку — маркетологів, агенцій, медіа й брендів, які знають, що без спорту сьогодні не будується жодна сильна емоція.

На вас чекає 4 головні "траси" обговорення — ключові теми, які визначають напрямок індустрії у серцях цільової аудиторії:

1. Qualifying Round: Як забронювати собі місце за часів Економіки уваги?

Цей блок присвячений боротьбі за увагу аудиторії в перенасиченому інформаційному просторі. Учасники дізнаються про реальні кейси з боксу, футболу та інших видів спорту, у яких бренди ефективно інтегрувались у спортивні кампанії. Обговоримо синергію спортхабів, FMCG, fashion-сегменту та особистих брендів спортсменів. Окрему увагу буде приділено лайфхакам з залучення фанатів футбольних клубів, які будуть корисні всім гравцям ринку, а також впливовим амбасадорам, які говорять мовою аудиторії й підсилюють бренд.

2. Race Day: Як набрати швидкість у кіберспорті?

Кіберспорт — вже давно потужний інструмент комунікації з молодою та диджитально активною аудиторією. У цьому блоці поговоримо про платформу Twitch із понад 240 млн користувачів, способи її ефективного використання та типові помилки брендів в eSports-маркетингу. Також обговоримо очікування геймерської спільноти і те, як створювати партнерства, що резонують з цінностями і культурою гравців. Завершимо практичними порадами про стримінг, геймерські фішки та потенціал українського кіберспорту.

3. Pit Stop Lab: Швидше, вище, сильніше! Як рахуватимемо?

Маркетинг у спорті потребує чітких метрик, і саме цьому присвячений третій блок. Поговоримо про специфіку вимірювання PR у спортивному контексті, очікування брендів щодо показників ефективності, KPI сучасного спорту і використання AI-аналітики. Учасники отримають інструменти для об’єктивного вимірювання впливу спортивних кампаній, аби оптимізувати результати й партнерські стратегії.

4. Podium Talks: Sports Stranger than Fiction

Фінальний блок відкриє силу реальних історій та соціального впливу спорту. Ми покажемо, як трансформуються фанатські спільноти — від ультрас до волонтерів, як бренди підтримують адаптивний спорт і створюють культуру інклюзії. Розповімо про соціальні кейси, що змінюють уявлення про силу спорту, а також про бізнеси, які через спорт формують нову корпоративну культуру — наприклад, популяризуючи біг серед працівників. Завершимо прикладами ініціатив із потужним соціальним результатом.

Учасники зможуть почути 25+ реальних кейсів від клубів і федерацій, а також глобальних брендів. Долучитись до глибокого аналізу інновацій у sport-tech та AI-аналітиці. На нас чекають дискусії без фільтрів про гроші, факапи й культуру фанатства. А також очікує неймовірна можливість зав'язати партнерства у світі спортивних колаборацій.

10 вересня 2025 року, Київ online | offline

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Заряджайтесь. Готуйте бренд до старту. Побачимось на головному спортмаркетинг-колі 2025 року — Sport Marketing Marathon у Києві.