Сталеві бункери-"криївки" від "Метінвесту" Ахметова можуть з'явитися на кордоні між Польщею і РФ

Українські інженерні розробки для захисту техніки та укриттів, створені в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова, можуть бути застосовані не лише в Україні, а й для посилення оборони інших держав. Зокрема, ними можуть зацікавитися Польща та інші країни, які зміцнюють свої кордони з Росією, і "Метінвест" працює над виходом із цими рішеннями на міжнародний ринок.

Як пише Delo.ua, про це заявив операційний директор групи "Метінвест", керівник напряму виробництва сталі для потреб армії ініціативи "Сталевий фронт" Олександр Мироненко.

Він розповів, що рішення українських інженерів викликають інтерес у міжнародних партнерів, які вивчають досвід їхнього застосування під час війни. Вони також презентувалися на міжнародних виставках і викликали інтерес серед партнерів по НАТО. Зокрема, підземні шпиталі, створені на основі цих конструкцій, відповідають стандартам НАТО Role 2: вони отримали позитивні відгуки від іноземних військових медиків та інженерів.

"Зараз ми працюємо над виходом на міжнародний ринок із цими рішеннями, наприклад для облаштування кордону між Польщею та Росією, використовуючи наш досвід і пропозиції щодо підземних споруд. В армії НАТО такого досвіду немає, тож вони ставляться до цього з великою цікавістю. І ми обмінюємося з ними інформацією та досвідом", – зазначив Мироненко.

За його словами, розробки "Метінвесту" формувалися безпосередньо під час війни, з урахуванням досвіду бойових дій та зворотного зв’язку від українських військових. Йдеться, зокрема, про системи захисту техніки від дронів і протитанкових засобів, а також про сталеві укриття різних типів.

Нині виробництво ініціативи становить близько 50 захисних конструкцій різних типів на місяць. Вони виробляються на окремих секретних локаціях і використовуються як для військових, так і для цивільних потреб. Географія їхнього застосування охоплює територію від Харківської до Херсонської області.

Найбільший попит серед військових мають два типи виробів: захисні екрани для бронетехніки (від танків Abrams до сучасної та радянської колісної бронетехніки) та підземні сталеві укриття. Такі укриття, як наголошує Мироненко, можуть використовуватися як бліндажі, командні пункти або польові шпиталі, і вони вже суттєво відрізняються від перших моделей, які створювалися на початку повномасштабної війни.

Він додає, що на сьогодні сталева "криївка" – "це фактично підземний будинок із власним світлом, генератором, буржуйкою та всіма зручностями: достатньо під’єднати генератор до розетки – і приміщення готове до використання".

Базову конструкцію укриття вдосконалили відповідно до потреб військових. Фото: "Метінвест"

Окремим напрямком стала розробка захисту для сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot і SAMP/T, які перебувають на озброєнні України.

Мироненко також повідомив, що компанія і надалі планує розвивати виробництво захисту для техніки, укриттів та інших інженерних рішень, які можуть використовуватися як на фронті, так і для захисту цивільної інфраструктури. Одним із перспективних напрямків також розглядається вихід цих технологій на європейський ринок.

Нагадаємо, загальна допомога "Метінвесту" Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Компанія розробила спеціальні захисні панцирі для танків Abrams, Bradley, Т-64, і навіть системи Patriot, а також забезпечує бійців протимінними тралами власного виробництва. Крім того, фахівці "Метінвесту" будують підземні шпиталі класу NATO Role 2, а також забезпечують бійців амуніцією, транспортом та засобами розвідки.

У 2025 році з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств група "Метінвест" сплатила 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.