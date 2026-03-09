Стальные бункеры-"крыивки" от "Метинвеста" Ахметова могут появиться на границе между Польшей и РФ

Украинские инженерные разработки для защиты техники и укрытий, созданные в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, могут быть применены не только в Украине, но и для усиления обороны других государств. В частности, ими могут заинтересоваться Польша и другие страны, укрепляющие свои границы с Россией, и Метинвест работает над выходом с этими решениями на международный рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил операционный директор группы "Метинвест", руководитель направления производства стали для нужд армии инициативы "Стальной фронт" Александр Мироненко.

Он рассказал, что решения украинских инженеров вызывают интерес у международных партнеров, изучающих опыт их применения во время войны. Они также презентовались на международных выставках и вызвали интерес среди партнеров по НАТО. В частности, подземные госпитали, созданные на основе этих конструкций, отвечают стандартам НАТО Role 2: они получили положительные отзывы от иностранных военных медиков и инженеров.

"Сейчас мы работаем над выходом на международный рынок с этими решениями, например для обустройства границы между Польшей и Россией, используя наш опыт и предложения по подземным сооружениям. В армии НАТО такого опыта нет, поэтому они относятся к этому с большим интересом. И мы обмениваемся с ними информацией и опытом", – отметил Мироненко.

По его словам, разработки "Метинвеста" формировались непосредственно во время войны с учетом опыта боевых действий и обратной связи от украинских военных. Речь идет, в частности, о системах защиты техники от дронов и противотанковых средств, а также о стальных укрытиях различных типов.

В настоящее время производство инициативы составляет около 50 защитных конструкций разных типов в месяц. Они производятся на отдельных секретных локациях и используются как для военных, так и гражданских нужд. География их применения включает территорию от Харьковской до Херсонской области.

Наибольшим спросом военных пользуются два типа изделий: защитные экраны для бронетехники (от танков Abrams до современной и советской колесной бронетехники) и подземные стальные укрытия. Такие укрытия, как подчеркивает Мироненко, могут использоваться как блиндажи, командные пункты или полевые госпитали, и они существенно отличаются от первых моделей, которые создавались в начале полномасштабной войны.

Он добавляет, что на сегодняшний день стальная "крыивка" – "это фактически подземный дом с собственным светом, генератором, буржуйкой и всеми удобствами: достаточно подключить генератор к розетке – и помещение готово к использованию".

Базовую конструкцию укрытия усовершенствовали в соответствии с потребностями военных. Фото: "Метинвест"

Отдельным направлением стала разработка защиты для современных систем противовоздушной обороны, в частности, Patriot и SAMP/T, которые находятся на вооружении Украины.

Мироненко также сообщил, что компания и дальше планирует развивать производство защиты для техники, укрытий и других инженерных решений, которые могут использоваться как на фронте, так и для защиты гражданской инфраструктуры. Одним из перспективных направлений рассматривается выход этих технологий на европейский рынок.

Напомним, общая помощь "Метинвеста" Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Компания разработала специальные защитные панцири для танков Abrams, Bradley, Т-64, а также системы Patriot, а также снабжает бойцов противоминными тралами собственного производства. Кроме того, специалисты "Метинвеста" строят подземные госпитали класса NATO Role 2, а также снабжают бойцов амуницией, транспортом и средствами разведки.

В 2025 году с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий группа "Метинвест" уплатила 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.