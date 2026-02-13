Стратегія захисту капіталу в 2026-му від КИТ Group: чому готівкова валюта виграє у банківських депозитів

Зниження відсоткових ставок за банківськими вкладами та тренд на поглиблення девальвації змушують українських інвесторів переглядати фінансові плани на зиму 2026 року.

Про це пише Delo.ua з посиланням на блог КИТ Group.

Актуальні умови на банківському ринку свідчать про те, що гривневі депозити поступово втрачають свою ефективність як засіб швидкого збагачення. НБУ знизив облікову ставку до 15%, тому прибутковість піврічних вкладів у великих банках зафіксувалася на рівні 10-12%. Проте з урахуванням податкового навантаження, яке включає ПДФО та військовий збір (загалом 23%), реальний дохід на руки стає значно меншим. За таких умов банківський інструмент забезпечує лише мінімальний захист від інфляції, яка наразі становить близько 8%.

Валютні вклади також не демонструють високої дохідності: реальна ставка за депозитами в євро не перевищує 0,2%, а в доларах коливається в межах 0,5% річних. Наприклад, розміщення 10 тис. доларів на пів року приносить лише 23 долари чистого прибутку. Тому інвестори дедалі частіше віддають перевагу купівлі готівки. Це дозволяє уникнути головного недоліку депозиту – заборони на дострокове зняття коштів, що в умовах високої невизначеності є критичним фактором.

"Пам’ятаймо про головний мінус банківського депозиту: це не лише податки, які суттєво зменшують дохід вкладника, але й умова банку у вигляді заборони зняття коштів до завершення терміну вкладу. Це суттєво звужує можливості розпоряджатися коштами тоді, коли вони можуть знадобитися, зокрема і в разі зміни власних планів чи перегляду своєї інвестиційної стратегії", – підкреслили експерти КИТ Group.

Купівля готівкової валюти розглядається як надійна довгострокова стратегія, що дозволяє не лише вберегти активи від знецінення, але й отримати дохід на курсовій різниці. Курс купівлі в пунктах обміну в лютому вже досяг позначки 42,9 гривні за долар, отже, інвестори, які придбали валюту раніше, мають змогу зафіксувати прибуток у будь-який момент. Готівкові долари та євро залишаються найбільш ліквідним активом, який забезпечує мобільність капіталу в часи економічної турбулентності.

"Долари та євро можуть бути важливою частиною як короткострокової стратегії, що дозволяє отримувати дохід від вчасно здійснених операцій завдяки коливанням курсу, так і довгострокової стратегії, коли долари або євро купують траншами та накопичують впродовж 9–18 місяців", – зазначили аналітики КИТ Group.

