Страхові премії ARX та ARX Life у 2025 році зросли на 32%, а виплати – на 18%

Страхові компанії ARX та ARX Life завершили 2025 рік із суттєвим зростанням страхового портфеля та рівня виконання зобов’язань перед клієнтами. Сукупний обсяг страхових премій становив 6,08 млрд грн, що на 32% перевищує показник 2024 року. Водночас обсяг страхових виплат зріс до 2,1 млрд грн, продемонструвавши приріст на 18% у річному вимірі.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресреліз компаній.

Найдинамічніше торік зростали окремі сегменти страхування. Премії з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ, автоцивілка) досягли 913,6 млн грн (+159%). Значне зростання зафіксовано і в страхуванні майна – 915,1 млн грн (+72%). Сегмент КАСКО приніс 2,81 млрд грн премій (+18%), а добровільне медичне страхування – 488,4 млн грн (+11%).

Раніше голова правління Андрій Перетяжко в інтерв'ю для Forbes Ukraine повідомляв, що у 2025 році загальна кількість придбаних полісів на ринку не збільшилася, але портфель ARX за кількістю полісів зріс майже на 40%.

"Це прямий результат кількох чинників: глибшої сегментації (зокрема знижки для досвідчених водіїв), простого оформлення онлайн, можливості купівлі з оплатою частинами та, звісно, якості врегулювання, до якої клієнти звикли в КАСКО", – розповідав він.

У пресслужбі також додали, що у середньому ARX та ARX Life у 2025 році виплачували 8,07 млн грн на день (у перерахунку на робочі дні).

Інфографіка: ARX та ARX Life

Якість сервісу

Окрему увагу компанії приділяють контролю якості сервісу та клієнтського досвіду. За підсумками року показник Transparent Customer Feedback (TCF) утримується на рівні 96% як у четвертому кварталі, так і в середньому за 12 місяців, що підтверджує прозорість і передбачуваність сервісних процесів.

У флагманському продукті "КАСКО все включено" індекс NPS (з англ. Net Promoter Score – індекс підтримки споживача) становить 83,5%, що означає високий рівень готовності клієнтів рекомендувати компанію.

Підтримка ЗСУ та ветеранів і ветеранок

В ARX та ARX Life зазначають, що продовжують системну підтримку Сил оборони України, ветеранів і ветеранок. Упродовж 2025 року компанії реалізували низку спільних благодійних ініціатив разом із фондом "Повернись живим".

Разом з іншими страховими компаніями – UNIVERSALNA та Colonnade Ukraine, які також є частиною канадської страхової групи Fairfax Financial Holdings, – підтримували Superhumans Center та програму психологічної підтримки "Ветеранська хата".

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ARX та ARX Life спрямували 102,63 млн грн на підтримку українських захисників і захисниць, із яких 10,52 млн грн – на програми допомоги ветеранам і ветеранкам.

У компаніях додають, що 2025 рік вчергове став роком рекордного зростання, високих виплат, посилення ключових продуктів і якісного сервісу, який підтверджують самі клієнти. ARX та ARX Life й надалі фокусуються на захисті клієнтів у повсякденних ситуаціях і під час криз, одночасно роблячи внесок у відновлення та майбутній розвиток країни.

Нагадаємо, раніше заступник голови правління страхової компанії ARX, генеральний директор компанії ARX Life Вячеслав Гавриленко розповів в інтерв'ю, як ARX робить поліси зручними, а сервіс – прозорим і людяним.