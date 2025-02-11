Sunvita Group нарощує виробництво першої в Україні чорної вологої серветки Naturelle

Лідер із виробництва вологих серветок в Україні Sunvita Group, завод якого знаходиться в Івано-Франківській області, розширює лінійку першої в Україні чорної вологої серветки Naturelle та вдвічі збільшує об'єми виробництва.

Як повідомили в компанії, на сьогодні український ринок вологих серветок перенасичений продукцією білого кольору. Так виникла ідея надати споживачеві оригінальний вибір – кольорові серветки високої якості. У 2023 році була розроблена інноваційна технологія виробництва чорної вологої серветки Naturelle, яка запатентована у Державному реєстрі України 14.02.2024 (св-во №46299).

"Український споживач із великим інтересом сприйняв наш новий продукт. Адже це не просто оригінальна кольорова серветка, а продукція преміальної якості, яка створює відчуття унікальності та новизни. Це перша та єдина на ринку серветка такого формату із запатентованою технологією. Серветки "Naturelle" Чорні Classic відразу показали позитивну динаміку на ринку й надалі попит на неї у категорії вологих серветок буде високим", – розповів Ігор Левшун, директор Sunvita Group.

Також він поділився об'ємами виробництва: у 2024 році на заводі було виготовлено близько 400 млн штук чорних вологих серветок, а в нинішньому році планується збільшити виробництво до 820 млн штук тільки для продажу в Україні. Також у планах компанії – розширення лінійки кольорових серветок під ТМ Naturelle та Purfix.

На сьогодні чорні вологі серветки Naturelle продаються в найбільших торгових мережах України (Novus, Велика кишеня, Фора, Аврора, Епіцентр, Копійочка та інші) та є фаворитом в експортній категорії (поставляються до країн Балтії, до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови, Грузії).

Про Sunvita Group

Sunvita Group – провідний український виробник, що спеціалізується на засобах особистої гігієни, побутовій продукції для чистоти та догляду, постійно вдосконалює виробничі процеси та інвестує в інновації. Компанія була створена у 2016 році і на сьогодні є лідером в категорії "вологі серветки". Єдиний виробник валиків для чищення одягу та поверхонь, перший та єдиний виробник чорних і кольорових вологих серветок в Україні.

Виробництво Sunvita Group знаходиться в Івано-Франківській області, с. Хутір-Будилів. У 2024 році виробничі потужності компанії були розширені до 8 нових сучасних ліній для виготовлення вологих серветок різного формату, запущено нове та єдине в Україні виробництво валиків для чищення, а також сучасний логістично-виробничий комплекс площею 5 500 м².

Sunvita Group виготовляє вологі серветки, вологий туалетний папір, валики для чистки одягу та поверхонь під ТМ Naturelle, Super Baby, Purfix, Summer Fresh та спеціалізується на виготовленні власних торгових марок для найбільших мереж України та країн ЄС.