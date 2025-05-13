Світові страховики запускають покриття збитків через помилки чат-ботів на базі ШІ

Страхові компанії запускають покриття збитків, спричинених помилками чат-ботів на базі штучного інтелекту. Поліси будуть покривати витрати, такі як судові витрати та компенсації, якщо інструменти ШІ не виправдають очікувань, пише Financial Times.

Страховики Lloyd’s of London запустили продукт, який покриває компаніям збитки, спричинені несправністю інструментів штучного інтелекту, оскільки сектор прагне отримати прибуток на тлі занепокоєнь щодо ризику дорогих "галюцинацій" та помилок чат-ботів. Поліси, розроблені стартапом Armilla, що підтримується Y Combinator, покриватимуть вартість судових позовів проти компанії, якщо на неї подає до суду клієнт або інша третя сторона, яка зазнала шкоди внаслідок того, що інструмент ШІ працював гірше, ніж очікувалося.

Страхування покриватиметься кількома страховиками Lloyd’s включно з компенсацією збитків та юридичних витрат. Компанії масово впроваджують ШІ задля підвищення ефективності, але деякі інструменти, зокрема чат-боти для обслуговування клієнтів, вже припускалися незручних і дорогих помилок. Такі помилки можуть виникати, наприклад, через недоліки, які змушують мовні моделі ШІ "галюцинувати" або вигадувати речі.

У січні Virgin Money вибачилася після того, як її чат-бот на базі ШІ вилаяв клієнта за використання слова "virgin", у той час як кур’єрська група DPD минулого року вимкнула частину свого чат-бота після того, як той лаяв клієнтів і назвав власну компанію "найгіршою службою доставки у світі". Минулого року трибунал зобов’язав Air Canada виконати знижку, яку вигадав її чат-бот служби підтримки.

Armilla заявила, що збиток від продажу квитків за нижчою ціною був би покритий її страховим полісом, якби було встановлено, що чат-бот Air Canada працював гірше, ніж очікувалося. Генеральний директор Armilla Картік Рамакрішнан сказав, що новий продукт може заохотити більше компаній впроваджувати ШІ, оскільки багато хто остерігається, що інструменти, такі як чат-боти, можуть вийти з ладу.

Деякі страховики вже включають збитки, пов’язані з ШІ, у загальні поліси про технологічні помилки та упущення, але зазвичай ці поліси мають низькі ліміти виплат. Загальний поліс, який покриває збитки до $5 млн, може мати субліміт у $25 000 для зобов’язань, пов’язаних із ШІ, сказав Пріт Гілл, брокер компанії Lockton, яка пропонує продукти Armilla своїм клієнтам.

Мовні моделі ШІ є динамічними, тобто вони "навчаються" з часом. Але збитки, спричинені помилками внаслідок цього процесу адаптації, зазвичай не покриваються типовими страховими полісами на випадок технологічних помилок і упущень, сказав Логан Пейн, брокер Lockton.