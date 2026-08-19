телеканал КИЇВ24 та Музей історії міста Києва запускають проєкт пам’яті "Капсула Незалежності: послання в майбутнє"

Коли життя вимірюється не роками, а наступним днем, годиною чи хвилиною на фронті або в укритті, п’ять років перетворюються на цілу епоху. До 35-ї річниці Незалежності України телеканал КИЇВ24 разом із Музеєм історії міста Києва запускають масштабний проєкт – "Капсула Незалежності: послання в майбутнє". Це цифрове та фізичне звернення від українців, які щодня ризикують життям заради свободи, до тих, хто відкриє цей архів на 40-й ювілей відновлення нашої держави.

Чому саме 5 років, а не десятиліття?

Традиційно капсули часу закладають на 30 чи 50 років, чекаючи на зміну поколінь. Але під час війни час тече за зовсім іншими законами. Зараз за один рік країна долає шлях, який у мирний час займає десятиліття, а ми самі за кілька років змінюємося до непізнаваності. Вже зараз ми помічаємо, як змінився кожен із нас порівняно з 2022 роком.

Тож ця капсула – це передусім звернення до самих себе, вже інших, та до тих, хто йтиме далі. Ми свідомо обрали такий формат, щоб зафіксувати не просто сухі факти для підручників, а зберегти живий дух та гарячий нерв епохи: чим пахло місто під час тривог, про що говорили на кухнях і в укриттях, що звучало в ефірі КИЇВ24, за що борються, чого бояться і на що сподіваються кияни тут і зараз.

Що увійде до "Капсули Незалежності"?

Проєкт об’єднує два формати – матеріальний та цифровий, збираючи живу мозаїку нашого спротиву.

По-перше, особисті листи від 35 українців – військових, волонтерів, медиків, енергетиків та звичайних містян. Кожен із них відверто говорить про власну ціну Незалежності та залишає настанови: чесно закарбувати плату за свободу, аби наступники цінували зроблене та будували майбутнє на вже прокладеній дорозі.

По-друге, постійно оновлюваний цифровий та речовий архів. Упродовж п'яти років фонди Музею історії міста Києва поповнюватимуться відеозверненнями, записами ефірів КИЇВ24, особистими світлинами, документами й побутовими речами, які відображають живий ритм боротьби та побуту столиці.

Як долучитися до проєкту та стати свідком великого спротиву?

Історія твориться не лише в кабінетах чи на передовій: її пише кожен, хто залишається в країні, тримає стрій, виховує дітей чи допомагає армії. У межах спеціального ефіру до Дня Незалежності на одній із публічних локацій Києва працюватиме "Вільний мікрофон". Будь-хто з містян матиме змогу записати власне відеозвернення, розказати особисту історію та закарбувати свій голос для вільної України 2030-х років.

"Кожна секунда нашого сьогодні – це запекла битва за завтра. Час сказати головне тим, хто поруч, і тим, хто пройде цей шлях разом із нами. Ми не знаємо, що буде за п’ять років, але критично важливо пам’ятати, якою ціною нам дається Незалежність. Ми не хотіли цієї війни, але прийняли виклик. Це спільний бій кожного з нас. Ми пишемо це послання з темряви окопів та бомбосховищ, але робимо це з непохитною вірою в те, що світло переможе. Ми віримо – це недаремно", – зазначає Альона Яструбенко, продюсерка дивізіону "Ранок" телеканалу КИЇВ24.

Коли відкриють капсулу?

Усі зібрані матеріали будуть передані на відповідальне зберігання до Музею історії міста Києва і стануть експонатами. Через 5 років, у 40-ву річницю Незалежності України, "Капсула Незалежності: послання в майбутнє" відкриється як масштабний музейно-виставковий проєкт. Це буде не просто звіт про минуле, а доказ того, що навіть у найтемніші часи Київ не завмер: він жив, кохав, волонтерив, захищав свій дім і продовжував рухатися вперед.

"У наших нинішніх реаліях планувати щось на п'ять років наперед – це прояв глибокої віри в Перемогу. Сьогодення вимагає від нас тотальної концентрації на виживанні та боротьбі, але ми свідомо звертаємося до тих, хто прийде після нас. Ми хочемо закарбувати відчуття та дух цієї епохи: абсолютне зло існує прямо зараз, але світло й людські цінності виявляються сильнішими за темряву. Ми закладаємо цю капсулу з надією, що через п'ять років відкриємо її вже в мирній, безпечній, вільній та квітучій Україні – країні, яку ми відстояли й зберегли разом", – підкреслила очільниця телеканалу КИЇВ24 Наталія Лященко.