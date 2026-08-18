Телеканал "Ми – Україна+" запускає два нові кримінально-документальні проєкти

19 серпня телеканал "Ми – Україна+" підготував одразу дві прем’єри – "Мапа злочину" з Богданом Гайдамакою та "Не просто злочин" із Сергієм Шинкарчуком. Проєкти розповідатимуть про резонансні кримінальні справи, проте досліджуватимуть їх із різних боків.

О 19:00 в ефір вийде "Мапа злочину". Це кримінальні архіви – найрезонансніші кримінальні справи України, їхні обставини, перебіг розслідування та наслідки для суспільства. Автори вибудовуватимуть причинно-наслідкові зв’язки, щоб зрозуміти не лише, що сталося, а й до чого це призвело.

Богдан Гайдамака, ведучий "Мапи злочину":

"Проєкт розповідає не просто про скоєне, а й про наслідки для суспільства. Головне повідомлення для глядачів – пам'ять, досвід, висновки. Ми досліджуємо проблеми, щоб у майбутньому такі трагедії не повторювались, а тому про це мають знати люди і звертати увагу на те, що відбувається чи може відбутися буквально за вікнами".

О 19:30 стартує детективна ретроперспектива "Не просто злочин" із Сергієм Шинкарчуком. Серійні вбивства, масштабні афери й пограбування, нерозкриті справи – у цьому проєкті головний фокус зміщується на механіку злочину та його розкриття: як він став можливим, чому винним вдавалося уникати правосуддя та які деталі зрештою допомогли встановити істину.

Сергій Шинкарчук, ведучий "Не просто злочин":

"Ми не просто переказуємо гучні кримінальні історії. У кожному випуску будемо намагатися відповісти на головне запитання: як цей злочин став можливим і чому злочинцю чи злочинниці вдавалося уникати правосуддя. Ми хочемо показати, що кожна така історія не просто злочин, а справжній детектив із закрученим сюжетом".

"Мапа злочину" – про злочин та його наслідки для суспільства. "Не просто злочин" – про те, як працює механіка злочину і як зрештою знаходять винних.

Не пропустіть, одразу дві прем’єри 19 серпня на "Ми – Україна+": "Мапа злочину" о 19:00 та "Не просто злочин" о 19:30.