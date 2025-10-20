Thyssenkrupp виводить підводний бізнес на біржу: TKMS стане окремою публічною компанією

Німецький промисловий гігант Thyssenkrupp планує розмістити на Франкфуртській біржі міноритарний пакет акцій свого підрозділу Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), що спеціалізується на виробництві військових кораблів, підводних човнів та морських електронних систем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Компанія виділить акції для своїх акціонерів у співвідношенні 20 до 1, зберігаючи за собою 51% контролю. TKMS, що володіє найбільшою в Німеччині верф’ю в порту Кіль, оцінюють приблизно у 3 млрд євро.

Відокремлення морського бізнесу відбувається на тлі глибокої реструктуризації конгломерату, який включає продаж непрофільних активів та вивільнення кількох основних підрозділів, включно зі сталеливарним бізнесом.

Аналітики вважають, що тепер сприятливий момент для запуску морського підрозділу на біржі, зважаючи на різке зростання оборонних витрат у Європі після початку війни Росії проти України. Як зазначив Саш Туса з Agency Partners, ціни на акції європейських оборонних компаній зросли в шість разів із лютого 2022 року.

Після того, як американська інвестиційна група Carlyle відмовилася від покупки контрольного пакета TKMS через побоювання Берліна щодо національної безпеки, Thyssenkrupp вирішила відокремлення як оптимальний шлях.

"Ми маємо брати участь, щоб зберегти експертизу та робочі місця в Німеччині. Питання полягають у масштабі державної частки та швидкості інвестицій", - наголосив міністр оборони Борис Пісторіус.

Портфель замовлень та міжнародні контракти

TKMS має портфель замовлень на 18,6 млрд євро, включно з чотирма підводними човнами для ВМС Німеччини. Компанія також бере участь у тендерах у Канаді та Польщі, конкуруючи з іншими міжнародними виробниками.

Аналітик Bank of America Бенджамін Хілан зазначив, що в секторі морської оборони спостерігається значне зростання попиту, зокрема через старіння європейських надводних кораблів та нові стратегічні потреби.

Військово-морський бізнес відомий своєю складністю та схильністю до ризиків, зокрема затримками та зростанням витрат. Після придбання Rheinmetall компанії Naval Vessels Lürssen у Німеччині аналітики прогнозують посилення конкуренції на внутрішньому ринку, що може вплинути на частку TKMS.

Додамо, що раніше ще один німецький оборонний стартап Helsing вирішив купити австралійського виробника підводних дронів Blue Ocean, щоб посилити свої автономні морські системи на основі штучного інтелекту.