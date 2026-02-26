Трамп заявив Зеленському, що хоче закінчити війну за місяць: готується зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп сказав під час 30-хвилинної розмови українському лідеру Володимиру Зеленському, що прагне якомога швидше закінчити війну з Росією.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Axios з посиланням на українського чиновника та ще два джерела.

Співрозмовники видання назвали розмову "дуже доброзичливою та позитивною". Трамп заявив, що конфлікт "триває занадто довго" і додав, що хотів би завершити його протягом місяця.

"Зеленський тоді сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже надто довго, і сказав, що хотів би, щоб війна закінчилася за місяць", - передає одне з джерел видання.

Розмова стала першою між лідерами після їхньої зустрічі в Давосі наприкінці січня і відбулася через день після четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. За даними співрозмовників Axios, бесіда була "дуже дружньою та позитивною".

Окремо обговорювалася ідея тристороннього саміту за участю Трампа, Зеленського та Путіна. За словами джерел, Трамп готовий працювати над його організацією, якщо запланована на початок березня зустріч делегацій США, Росії та України призведе до більшого прогресу.

За даними українського джерела, Трамп також підтвердив готовність надати Україні значні гарантії безпеки США у рамках можливої ​​мирної угоди.

Розмова відбулася за день до переговорів у Женеві, де спецпредставники Трампа Кушнер та Віткофф мають зустрітися з українською делегацією.

За даними джерел, у Женеві можливі й окремі контакти американських представників із російським переговорником Кирилом Дмитрієвим.

Нагадаємо, у середу, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Президент повідомив, що також говорили про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня.

"Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну", - зауважував Зеленський.

Нагадаємо, 24 січня українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори в ОАЕ за участі представників США та Росії. Сторони обговорили можливі параметри закінчення війни, американський моніторинг безпеки та узгодили доповісти лідерам про результати.

За даними Bloomberg з посиланням на європейських чиновників та представників НАТО, США наполягають на укладенні угоди до святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Водночас експерти зазначають, що наразі немає жодних ознак готовності президента Росії Володимира Путіна погоджуватися на умови, які не відповідають його основним вимогам.

Натомість Зеленський повідомив, що для нього є новиною інформація про намір США укласти мирну угоду щодо України до 4 липня.