Трамп заявил Зеленскому, что хочет закончить войну через месяц: готовится встреча с Путиным

Президент США Дональд Трамп сказал во время 30-минутного разговора украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что стремится как можно скорее закончить войну с Россией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника и еще два источника.

Собеседники издания назвали разговор "очень доброжелательным и положительным". Трамп заявил, что конфликт "длится слишком долго" и добавил, что хотел бы завершить его в течение месяца.

" Зеленский тогда сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц ", - передает один из источников издания.

Разговор стал первым между лидерами после их встречи в Давосе в конце января и состоялся через день после четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. По данным собеседников Axios, беседа была "очень дружеской и положительной".

Отдельно обсуждалась идея трехстороннего саммита с участием Трампа, Зеленского и Путина. По словам источников, Трамп готов работать над его организацией, если запланированная на начало марта встреча делегаций США, России и Украины приведет к большему прогрессу.

По данным украинского источника, Трамп также подтвердил готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности США в рамках возможного мирного соглашения.

Разговор состоялся за день до переговоров в Женеве, где спецпредставители Трампа Кушнер и Виткофф должны встретиться с украинской делегацией.

По данным источников, в Женеве возможны и отдельные контакты американских представителей с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Напомним, в среду, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Президент сообщил, что также говорили о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

"Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", - замечал Зеленский.

Напомним, 24 января украинская делегация завершила двухдневные трехсторонние переговоры в ОАЭ с участием представителей США и России. Стороны обсудили возможные параметры окончания войны, американский мониторинг безопасности и согласовали доложить лидерам результаты.

По данным Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО, США настаивают на заключении соглашения к празднованию 250-летия независимости США 4 июля. В то же время эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков готовности президента России Владимира Путина соглашаться на условия, не отвечающие его основным требованиям.

Зеленский сообщил, что для него является новостью информация о намерении США заключить мирное соглашение по Украине к 4 июля.